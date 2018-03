El Dorado

El Dorado. (Eua, 1967.) Dir. de Howard Hawks, com John Wayne, Robert Mitchum, James Caan, Arthur Hunnicutt, Michele Carey.

Em 1959, mestre Hawks estabeleceu um paradigma de western com seu genial Onde Começa o Inferno/Rio Bravo. Na história John Wayne formava grupo heterogêneo para proteger delegacia, e impedir quadrilha de libertar um dos seus. A história agora é praticamente a mesma, com a diferença de que os mocinhos estão mais velhos – Wayne e o bêbado Robert Mitchum precisam se unir ao jovem e inexperiente James Caan, que usa um rifle de cano serrado para conseguir acertar o alvo. Como sempre, em Hawks, as mulheres aumentam o perigo para os homens e o risco é que, nesse mundo pós-feminista e politicamente correto, ele seja considerado sexista. Ação, humor, a câmera colocada à altura do olhar do homem. Se o cinema pode ser uma coisa maravilhosa, é graças a autores como Hawks. Maravilhoso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Telecine Cult, 19H35. Reprise, Colorido, 126 min.

VEJA TAMBÉM

Cabra Marcado para Morrer

(BRASIL, 1984.) DIR. DE EDUARDO COUTINHO.

Mesmo que não seja o melhor documentário brasileiro de todos os tempos, é bom. Coutinho reinventou-se ao retomar, como documentário, a ficção que teve de interromper por causa do golpe, em 1964. A perseguição a um líder das Ligas Camponesas.

Canal Brasil, 19 H. Reprise, Colorido, 119 Min.

Amarelo Manga

(Brasil, 2003.) Dir. De Cláudio Assis, Com Matheus Nachtergaele, Dira Paes, Jonas Bloch, Leona Cavalli.

Gay deseja açougueiro, que louva a mulher evangélica – a melhor do mundo – mas tem uma amante. O cinema de Cláudio Assis é visceral ao expor a miséria humana.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 103 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

COMÉDIA

Piku

Um taxista leva uma jovem arquiteta e seu pai grosseiro de uma cidade para outra, mas acaba se envolvendo nos problemas da família. Ótimo filme indiano.

NETFLIX, 2015, 122 min.

TERROR

A Hora do Espanto

Charley começa a acreditar que seu vizinho é um vampiro quando seu amigo desaparece. Buscando a verdade, ele começa uma investigação e passa a enfrentar perigos.

Telecine Play, 2011, 103 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

Distrito 9

Alienígenas chegam ao planeta Terra, mas acabam exilados em um precário vilarejo. Forte e com uma ótima crítica social embutida.

Google Play, 2009, 112 minVeja .

Matheus Mans

DVD

Pouca gente ainda é capaz de contestar que o diretor Neame foi um dos grandes do cinema inglês. Dois ótimos filmes o atestam nesse lançamento duplo – O Homem Que Nunca Existiu e Glória Sem Mácula, ambos de guerra e fortemente contestadores do heroísmo.

Crianças

Branca de Neve e o Caçador

O caçador enviado pela rainha má para matar Branca de Neve torna-se seu protetor. Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron e muita ação.

Telecine Pipoca, 11H40. Colorido, 132 MIN.