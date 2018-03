Homem-Aranha

Spider Man. (Eua, 2002.) Dir. de Sam Raimi, com Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco.

No mês em que o novo Homem-Aranha, com Tom Holland – De Volta ao Lar –, desembarca na TV paga, no Now, o público poderá rever neste domingo, numa maratona, a trilogia de Sam Raimi com Tobey Maguire. Desde a transformação de Peter Parker em Spider Man no primeiro filme e, depois, seu confronto com o cientista louco Alfred Molina no 2 e as complicações do romance com Mary Jane no 3 (além de o herói ser infectado com um fungo), a diversão é garantida ao longo de 387 minutos de duração (os três filmes juntos). Vale lembrar que Homem Aranha 2 ganhou o Oscar de efeitos e o 3 carrega a fama de ser talvez a pior das fantasias da Marvel. A crítica queixa-se do roteiro, considerado ‘inferior’, mas há controvérsia. Ao longo de toda a série, Maguire e Kirsten Dunst formam uma bela dupla.

FOX, Toda A Trilogia A Partir Das 19 H.

Era o Hotel Cambridge

(Brasil, 2017.) Dir. De Eliane Caffé, Com José Dumont, Suely Franco.

O melhor filme brasileiro do ano pode ter uma base documentária, mas narra, em chave de ficção, a história de uma ocupação urbana no Centro de São Paulo. As cenas com Zé Dumont e Suely Franco são antológicas.

Canal Brasil, 19H55. Reprise, Colorido, 99 Min.

Streaming

TERROR

Amizade Desfeita

Seis adolescentes provocam o suicídio de uma garota e se tornam alvo de um perigoso usuário online. E aviso: o filme acontece inteiramente em uma tela de computador.

NETFLIX, 2014, 82 min.

AVENTURA

Quase Famosos

Mostra a empreitada de William, um jovem que viaja junto com uma grande banda para contar os bastidores de uma turnê. Clássico.

ITUNES, 2000, 123 min.

DRAMA

O Juiz

Robert Downey Jr. é um advogado de sucesso que precisa voltar para sua cidade natal para cuidar de seu pai, um experiente juiz vivido por Robert Duvall.

HBO GO, 2014, 141 min.

Matheus Mans

DVD

Grande diretor da Warner nos anos 1930 e 40, LeRoy assinou clássicos de gângsteres que pertencem à história. Menos famoso, esse musical inspirado na vida da estrela aquática Annette Kellerman é sob medida para Esther Williams, com belas coreografias de Busby Berkeley.

Crianças

FANTASIA

A.I. – Inteligência Artificial

O filme que Steven Spielberg realizou com roteiro de Stanley Kubrick atualiza a fábula de Pinóquio. O boneco que quer ser menino é agora um robozinho. TEL. TOUCH, 12H25. COL., 147 MIN.