Lendas da Paixão

Legends Of The Fall. (Eua, 1994.) Dir. de Edward Zwick, com Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond.

Três irmãos em Montana e seu velho pai, que se desiludiu da civilização e foi viver na natureza. A presença de uma bela mulher desequilibra a relação familiar, mas o que faz a beleza – o mistério – do filme é a dimensão mítica. O que busca Brad Pitt? Que demônios o perseguem? Ele é Percival ou Lancelot em sua busca do Graal? Vencedor do Oscar de fotografia – John Toll – o longa adaptado do livro de Jim Harrison possui ‘camadas’, como se diz. Edward Zwick faria a seguir seus melhores filmes – O Último Samurai e Diamante de Sangue –, que muitos críticos, criminosamente, ainda hesitam em colocar no Olimpo das obras-primas de Hollywood nos anos 1990 e 2000. Essa é mais uma oportunidade para reavaliar um autor que tem sido crítico e exigente, a despeito de tudo e todos. O próprio Harrison ainda é um escritor a descobrir (morreu em 2016).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

PARAMOUNT, 23H05. Colorido, 133 min.

Kingsman – Serviço Secreto

Kingsman. (Inglaterra, 2014.) Dir. de Matthew Vaughn, com Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson.

Menino de rua, a um passo de virar delinquente, é recrutado por organização secreta e vira espião. Grande sucesso de público, o 2 já está nos cinemas.

FOX, 18H55. Reprise, Colorido, 129 Min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DOCUMENTÁRIO

Gaga: Five Foot Two

Documentário original da Netflix, Gaga: Five Foot Two acompanha o dia a dia da cantora antes de grandes momentos de sua carreira.

NETFLIX, 2017, 100 min.

DRAMA

Mesmo Se Nada Der Certo

Belíssimo drama musical com Mark Ruffalo, Mesmo Se Nada Der Certo mostra a relação de um produtor musical com uma jovem cantora.

Telecine Play, 2013, 103 min.

AÇÃO

Free Fire

Brie Larson é uma arquiteta que se encontra com líderes de uma gangue local. As coisas, porém, saem do controle e a reunião se transforma num embate sangrento.

ITUNES, 2017, 90 min.

Matheus Mans

DVD

Só mesmo um grande diretor como Douglas para dar expressão a um brutamontes como Clint Walker. Homem de confiança dos índios, ele é traído pela Cavalaria, que o usa para entrar em território dos sioux. O roteiro do especialista Burt Kennedy ajuda. Ótima ação.

Crianças

FANTASIA

Hook – A Volta do Capitão Gancho

A versão de Steven Spielberg para a história de Peter Pan, com Dustin Hoffman como Capitão Gancho. Às 13h05, no mesmo canal, tem a versão de Joe Wright.

FOX, 9H50. Reprise, Colorido, 144 min.