Luiz Carlos Merten

Dias Melhores Virão

(Brasil, 1989.) Dir. De Cacá Diegues, Com Marília Pêra, Paulo José, Zezé Motta, José Wilker, Rita Lee.

O cinema brasileiro vivia o apocalipse da era Collor quando Cacá Diegues, sem circuito, resolveu lançar esse filme primeiro na TV. Terminou fazendo história e o longa seguinte, Veja Essa Canção, foi uma parceria com a TV. O próprio Cacá definiu Dias Melhores como uma comédia kitsch, espécie de dublagem cultural – Marília Pêra, que trabalha como dubladora, emprestando sua voz a uma famosa estrela, sonha fazer carreira em Hollywood. Aurora Miranda, irmã da lendária Carmen, faz participação especial num número que evoca musicais clássicos. Só para lembrar, Carmen e Aurora já eram homenageadas em Quando o Carnaval Chegar, um Cacá do começo dos anos 1970, que tinha (tem) uma das mais belas trilhas da história do cinema no País. Marília foi melhor atriz no Festival de Cartagena e o filme passou com sucesso nos festivais de Denver e Biarritz (França).

Canal brasil, 18 H. Reprise, Colorido, 95 Min.

O Quinto Elemento

The Fifth Element. (França, 1997.) Dir. de Luc Besson, com Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich.

É incrível, mas os mesmos motivos pelos quais esse filme virou cult há 20 anos agora destruíram Valerian e a Cidade dos Mil Planetas. A cena da diva é antológica.

PARAMOUNT, 12H45, Colorido, 127 Min.

O Feitiço de Áquila

Ladyhawke. (Eua, 1985.) Dir. De Richard Donner, Com Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer, Rutger Hauer.

Fábula medieval. Vítima de maldição, casal não pode se amar. Ele é lobo, ela, pássaro. O grande Vittorio Storaro assina as belíssimas imagens.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 115 min

TERROR

Amores Canibais

Banida para uma terra de ninguém num futuro pós-apocalíptico, uma jovem luta para sobreviver em meio a uma sociedade mergulhada em drogas e um grupo de canibais. Com Jim Carrey e Keanu Reeves.

NETFLIX, 2016, 119 min.

DRAMA

A Garota Ocidental

Morando na França, uma jovem paquistanesa, adaptada aos costumes ocidentais, luta pelo direito de fazer o que quer com sua vida, quando a família quer escolher seu marido.

ITUNES, 2017, 97 min.

COMÉDIA

Um Senhor Estagiário

Robert de Niro se torna estagiário sênior de Anne Hathaway, a exigente dona de um site de venda de roupas.

HBO GO, 2015, 121 min.

Matheus Mans

Marxista de carteirinha, o grande Joseph Losey provocou polêmica por sua rigorosa reconstituição dos últimos dias de Trotsky no México. Richard Burton faz o revolucionário, Alain Delon é seu assassino. E as mulheres – Valentina Cortese, Romy Schneider.

FANTASIA

As Tartarugas Ninja 2 – Fora das Sombras

Donatello, Leonardo, Michelangelo e Rafaello vão precisar de todas as suas habilidades para enfrentar o sinistro Krang e seus asseclas do mal.

Telecine Pipoca, 16H15. Colorido, 112 min.