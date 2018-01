O Homem Duplicado

Enemy. (Eua, 2013.) Dir. de Denis Villeneuve, com Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Sarah Gordon.

O canadense Villeneuve adquiriu projeção internacional com sua bela adaptação da peça Incêndios, do libanês Wajdi Mouawad. Mais recentemente, tem incursionado pela ficção científica, com obras como A Chegada e o muito esperado novo Blade Runner, que estreia em 5 de outubro (nos EUA, 6). Villeneuve também adaptou o escritor português José Saramago, e todo mundo sabe que a tarefa não é fácil, Fernando Meirelles que o diga (com seu Ensaio Sobre a Cegueira). O Homem Duplicado é sobre um professor entediado com a própria vida e que um dia, assistindo a um filme, descobre que tem um duplo, a quem passa a perseguir. Villeneuve conta sua história em cores frias, logrando criar um clima perturbador. Não é fácil, mas o conceito, meio kafkiano, é bem interessante e o elenco é ótimo, com destaque para Jake Gyllenhaal, que, afinal, tem dois papéis.

Telecine Cult, 18H05. Repriose, Colorido, 90 min.

VEJA TAMBÉM

O Amor É Cego

Shallow Hal. (Eua, 2001.) Dir. de Bobby e Peter Farrelly, com Gwyneth Paltrow, Jack Black.

Vítima de um feitiço, Jack Black, que só se interessa pela beleza externa das mulheres, descobre os encantos da ‘gordinha’ Gwyneth Paltrow. O humor dos Farrelly nunca foi mais sentimental.

FX, 16H35. Reprise, Colorido, 113 min.

Elvis e Madona

(Brasil, 2010.) Dir. de Marcelo Laffitte, com Simone Spoladore, Igor Cotrim, Maitê Proença, Buza Ferraz.

Novas formas de família na era das mudanças comportamentais. Ele, um transformista, Madona. Ela, motoboy, Elvis. Contra tudo e todos, amam-se. Um ótimo filme.

Canal Brasil, 19H40. Reprise, Colorido, 105 min.

Streaming

SÉRIE

Star Trek: Discovery

Nova série original da Netflix, conta o início da guerra entre a Federação e o Império Klingon. Episódios inéditos toda semana.

NETFLIX, 2017, 40 min.

DOCUMENTÁRIO

Intolerância.doc

Este ótimo documentário busca respostas para os crimes de ódio que acontecem dentro da sociedade brasileira.

NOW, 2017, 85 min.

ANIMAÇÃO

O Reino Gelado

Parecido com Frozen, a animação O Reino Gelado mostra a jornada de dois irmãos, Kai e Gerda, que tentam reencontrar os pais desaparecidos após serem levados pelo Vento do Norte. Bom para crianças bem pequenas.

LOOKE, 2016, 84 min.

Matheus Mans

DVD

O ótimo Sturges baseou-se em Akira Kurosawa – Os Sete Samurais – para fazer esse western que, pela visão desmistificadora e a integração da música, é a verdadeira origem do spaghetti western. Grande ação, grande elenco (Yul Brynner, Steve McQueen, Charles Bronson, etc.).

Crianças

ANIMAÇÃO

Procurando Nemo

Sempre haverá controvérsia – Toy Story ou Nemo, qual a maior animação da Pixar? Independentemente de gosto, a história do peixinho que atravessa o oceano atrás do filho é linda.

Telecine Fun, 22 H. Colorido, 100 min.