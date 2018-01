Filmes na TV

A Professora de Piano

La Pianiste. (Áustria, 2001.) Dir. de Michael Haneke, com Isabelle Huppert, Annie Girardot, Benoit Magimel.

Uma fala importante da professora de piano é – “Não tenho sentimentos e, mesmo que viesse a tê-los, jamais subjugariam minha inteligência.” Érica, a professora, valeu a Isabelle Huppert seu segundo prêmio de melhor atriz em Cannes (após Um Assunto de Mulheres, de Claude Chabrol). Érica começa o filme frequentando uma sex shop e depois prossegue se automutilando a genitália, batendo e apanhando da mãe idosa, discutindo com ela, catando papel higiênico usado no banheiro masculino e usando seu empoderamento sobre um aluno. Esse verdadeiro tratado de escatologia antecede as duas Palmas de Ouro do diretor Haneke, por A Fita Branca e Amor. Alguém dirá que a reação a Haneke é puro moralismo. Há controvérsia, e o diretor já era. De novo com Isabelle, suas novas provocações passaram em branco em Cannes, neste ano, com Happy End.

Telecine Cult, 0 horas. Reprise, colorido, 131 min.

VEJA TAMBÉM

Ensina-Me a Viver

Harold E Maude. (EUA, 1971.) Dir. de Hal Ashby, com Ruth Gordon, Bud Cort.

A improvável história de amor de uma velha de 80 anos e um garoto de 20. Ele tem tendências suicidas, ela lhe ensina o gosto de viver. Rejeitado na época, o filme virou cult. E ainda tem a trilha de Yusuf Islam, ex-Cat Stevens.

Telecine Cult, 18h20. Reprise, colorido, 90 min.

Annabelle

Annabelle. (EUA, 2014.) Dir. de John R. Leonetti, com Annabelle Wallis, Alfre Woodard.

O primeiro filme da série sobre a boneca assassina assusta bem menos que a sequência atualmente nos cinemas, sobre a origem de tudo.

HBO, 22 horas. Reprise, colorido, 99 min.

Streaming

COMÉDIA

O Bar

Mistura de comédia, drama e suspense, o filme espanhol O Bar mostra pessoas presas em um bar que enfrentam estranhos acontecimentos.

Netflix, 2017, 100 min.

DRAMA

A Espera

Anna mora em uma mansão isolada na Sicília. Um dia, a namorada de seu filho aparece em uma visita inesperada. A partir daí, as duas irão conviver enquanto aguardam o rapaz.

Telecine Play, 2015, 100 min.

AÇÃO

Sleight

Um mágico de rua abandona a profissão para cuidar de sua irmã. Para ganhar dinheiro, então, ele se envolve no tráfico de drogas.

Itunes, 2017, 89 min.

Blu-Ray

A Sombra de uma Dúvida

EUA, 1943. Dir. de Alfred Hitchcock.

O mestre do suspense dizia que fez esse filme para contentar os fãs que cobravam a falta de verossimilhança de alguns de seus filmes preferidos. Teresa Wright é a garota que começa a desconfiar que seu amado tio (Joseph Cotten) pode ser um assassino. Genial.

Crianças

FANTASIA

A Invenção de Hugo Cabret

Órfão vive vida secreta na parede de uma estação de trens em Paris. Com a ajuda de uma garota, tenta resolver mistério envolvendo seu pai.

Telecine Touch, 18H05. Reprise, 126 min.