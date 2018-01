Filmes na TV

A Maior História de Todos os Tempos

The Greatest Story Ever Told. (Eua, 1965.) Dir. de George Stevens, com Max Von Sydow, Charlton Heston, Carroll Baker, Sidney Poitier, John Wayne.

Hollywood sempre teve mania de grandeza. O Maior Espetáculo da Terra, A Maior História de Todos os Tempos. O curioso é que George Stevens ficou famoso pelos closes intimistas, como se quisesse devassar a intimidade de seus personagens. Seu épico sobre Cristo não foge à regra. O filme possui cenas – em Monument Valley – que são de uma beleza de cortar o fôlego, mas como diz Leonard Maltin, em seu guia, é arruinado pelo excesso de participações especiais. A toda hora tem uma celebridade do cinemão num papel mínimo. Uma cena é extraordinária – a ressurreição de Lázaro. Em outros filmes, o (re)casamento de Liz Taylor e Rock Hudson em Giant, Stevens já havia filmado o recomeço, mas aqui a grandiosidade está a serviço da vida. Um milagre artístico.

Telecine Cult, 15h50. Reprise, Colorido, 199 min.

O Quarto do Pânico

The Panic Room. (Eua, 2002.) Dir. de David Fincher, com Jodie Foster, Forest Whitaker, Jared Leto, Kristen Stewart.

Mãe e filha isolam-se em cofre blindado quando ladrões invadem apartamento de luxo. Suspense de primeira, mas o desfecho decepciona. Repare na garota Kristen, bem antes da saga Crepúsculo.

FX, 17 H. Reprise, Colorido, 112 min.

Família Rodante

(Argentina/Brasil/Alemanha, 2004.) Dir. de Pablo Trapero, com Liliana Capurro, Nicolás López.

Road movie sobre família argentina que viaja por mais de 1.000 km para ir a uma festa de casamento. No caminho, as relações são colocadas à prova. Ótima mistura de humor e drama.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 103 min.

Streaming

DRAMA

Confirmação

Acompanha os tensos momento da vida de Clarence Thomas, acusado de abuso sexual, que é nomeado para a Suprema Corte dos EUA.

HBO GO, 2016, 120 min.

DOCUMENTÁRIO

Reset

Mostra um pouco sobre a vida de Benjamin Millepied, responsável pela coreografia de Cisne Negro.

ITUNES, 2017, 109 min.

COMÉDIA

As Mil Palavras

Eddie Murphy é um homem que recebe uma maldição e, a cada palavra que fala, cai uma folha na árvore de seu quintal. Com isso, ele precisa buscar uma solução antes que caia a última folha, que vai significar a sua morte.

Telecine Play, 2012, 91 min.

Matheus Mans

DVD

Mestre de ação, responsável por grandes westerns e filmes de guerra, Sturges está no seu território nessa adaptação do livro de Jack Higgins sobre plano nazista para sequestrar Winston Churchill. Grande elenco – Michael Caine, Robert Duvall, Donald Sutherland.

ANIMAÇÃO

Rio 2

O animador Carlos Saldanha de volta ao universo de Blu e Jade. A família, com três filhotes, deixa o Rio e muda-se para a Amazônia, onde a vida não será nada idílica. Bela diversão.

FOX, 20H05. Reprise, Colorido, 96 min.