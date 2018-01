Filmes na TV

Senhor das Moscas

Lord Of The Flies. (Eua, 1990.) Dir. de Harry Hook, com Balthazar Getty, Cris Furrh.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1954, William Golding publicou seu livro mais famoso – O Senhor das Moscas deve ter pesado consideravelmente para que ele ganhasse o Nobel em 1983. Peter Brook fez uma primeira adaptação para cinema, em 1963, e não foi muito bem sucedido. O grande homem de teatro raramente acertou no cinema. A versão de Harry Hook, mais recente, toma suas liberdades com o original, e a grande objeção que talvez se possa fazer diz respeito à própria poesia do texto, que foi sacrificada. Mas, como relato da violência que termina por se estabelecer entre garotos que sobrevivem a um acidente aéreo, o filme é bem impressionante e tem momentos perturbadores. Vale lembrar que, na concepção do escritor, o título faz referência a Belzebu (do hebraico) e se trata de um dos nomes do Demônio. O livro de alegoria virou um dos mais influentes do pós-guerra. Os filmes, mesmo não sendo especiais, ajudaram na popularização.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido,90 min.

VEJA TAMBÉM

Salve Geral

(Brasil, 2009.) Dir. de Sérgio Rezende, com Andrea Beltrão, Denise Weinberg, Lee Taylor.

O dia em que São Paulo parou pelo crime organizado. Uma mãe desesperada para livrar o filho preso, uma advogada esperta, a lei do Comando. Forte, para dizer-se o mínimo.

Canal Brasil, 19H25. Reprise, Colorido, 120 min.

O Homem do Futuro

(Brasil, 2011.) Dir. de Cláudio Torres, com Wagner Moura, Alinne Moraes, Maria Luísa Mendonça.

Comédia divertida em que Wagner Moura viaja no tempo para tentar consertar o imbróglio que destruiu sua vida na festa de formatura. Alinne, como sempre, é um assombro.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 106 min.

Streaming

DRAMA

Círculos

Durante a Guerra da Bósnia, um civil é salvo por soldado sérvio. Anos depois, este homem busca pagar sua dívida com o seu salvador.

Google Play, 2017, 107 min.

AÇÃO

Catfight

Duas colegas da faculdade, que agora são uma dona de casa e uma artista, se reencontram anos depois. Ressentimentos, porém, resultam em brigas e agressões.

NETFLIX, 2016, 95 min.

AVENTURA

A Hospedeira

A humanidade está quase extinta após aliens invadirem os corpos dos humanos, como o de Melanie, que é forçada a hospedar uma alienígena com quem luta pelo controle de si.

Telecine Play, 2013, 119 min.

Matheus Mans

DVD

O clássico que Richard Fleischer adaptou do livro de Jules Verne permanece como uma das grandes aventuras do cinema. Kirk Douglas embarca no submarino do atormentado Capitão Nemo para enfrentar monstro no fundo do mar. Produção da Disney.

Crianças

FANTASIA

O Caçador e a Rainha do Gelo

Mesmo sem ser Thor, Chris Hemsworth empunha o machado para defender seu amor por Jessica Chastain – e enfrentar a pérfida rainha Charlize Theron.

Telecine Pipoca, 16H25. Colorido, 114 min.