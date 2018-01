Filmes na TV

Sintonia de Amor

Sleepless In Seattle. (Eua, 1993.) Dir. de Nora Ephron, com Tom Hanks, Meg Ryan, Bill Pullman.

Nora Ephron, que morreu em junho de 2012 – há cinco anos –, nunca negou quanto sofreu com as traições do ex-marido, o jornalista Carl Bernstein, do caso Watergate. Nem por isso deixou de ser uma romântica incurável. Prova disso é esse belo filme sobre mulher que fica obcecada por conhecer o viúvo que ouviu na rádio, relatando seu eterno amor à falecida. Com a providencial ajuda do filho do cara, ela consegue marcar encontro no alto do Empire State, e é claro que a referência atiça na memória dos cinéfilos um dos clássicos românticos de Hollywood – Tarde Demais para Esquecer, de Leo McCarey, com Gary Grant e Deborah Kerr, de 1957. Tom Hanks e Meg Ryan são perfeitos, e trabalharam juntos, de novo, com Nora em Mensagem para Você. Meg ficou irreconhecível por causa das plásticas. Permanece uma graça, eternizada pela câmera amorosa de Nora Ephron.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido, 105 Min.

VEJA TAMBÉM

O Bebê de Rosemary

Rosemary’s Baby. (Eua, 1968.) Dir. de Roman Polanski, com Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon.

Mia Farrow muda-se para aquele prédio em Nova York e descobre que pode estar gerando o filho do Diabo. Mãe!, em versão de Polanski. Muito melhor que o Aronofsky nos cinemas.

Telecine Cult, 0h25. Reprise, Colorido, 89 min.

Lua de Fel

Bitter Moon. (França/Inglaterra, 1992.) Dir. de Roman Polansky, com Peter Coyote, Emmanuelle Seigner, Hugh Grant.

O casal Coyote/Seigner envolve Hugh Grant nos seus jogos bizarros de sexo durante cruzeiro marítimo. Até Polanski se equivoca, às vezes, mas dá para ver sem culpa.

Telecine Cult, 23h55. Reprise, Colorido, 139 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

O Último Vice-Rei

Mostra a vida de Lorde Mountbatten, em 1947, o último vice-rei da Índia que tem responsabilidade de entregar o país de volta para seu povo. Interessante história de um personagem pouco conhecido.

Itunes, 2017, 106 min.

AÇÃO

O Legado Bourne

Primeiro filme da franquia sem Matt Damon. Neste, acompanhamos Jeremy Renner, como o agente Aaron Cross, tentando escapar de uma conspiração. Direção de Tony Gilroy.

Telecine Play, 2012, 130 min.

SÉRIE

Doctor Who

Clássica série inglesa, Doctor Who acompanha as aventuras do Doutor entre o passado, presente e futuro.

Looke, 2005, 45 min.

Matheus Mans

DVD

Paulinho Caruso e Teo Poppovic dirigem Tata Werneck e ela está engraçada com o a estrela de novela que sofre o transtorno do título. Sua vida complica-se, claro. E para incrementar o humor – o romance? – participam Bruno Gagliasso e Luis Lobianco.

Crianças

ANIMAÇÃO

Planeta do Tesouro

A dupla Ron Clemens/John Musker transpõe Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, para o espaço. Garoto encontra mapa que o projeta numa viagem no espaço. Engraçadinho.

Telecine Fun , 18H20. Colorido, 95 min.