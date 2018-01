Filmes na TV

4 Reis

4 Konige. (Alemanha, 2015.) Dir. de Theresa Von Eltz, com Paula Beer, Jella Haase, Jannis Niewöhner, Clemens Schick.

Embora a diretora alemã Theresa Von Eltz nunca tenha assumido John Hughes como influência, o filme dela guarda indiscutível semelhança com O Clube dos Cinco. Lembram-se? Os cinco colegas obrigados a ficar na escola em recuperação? A vida deles nunca mais será a mesma. Aqui também. São quatro, dois rapazes e duas garotas. Estão num instituto psiquiátrico. Uma surtou por causa da crise dos pais, outra é viciada, um terceiro é violento compulsivo, etc. E, de repente, é Natal, todos estão confinados. Não estão sabendo como lidar com suas vidas e também com a data, com sua promessa de harmonia, paz. O filme mostra o processo dessas pessoas, como se agridem e terminam por conviver. É bem interessante, e com um elenco jovem talentoso. Os ‘reis’ do título são os Magos. E se houvesse um quarto, como eles? Como andariam no mundo atual? Inquietante.

Telecine Cult, 16H25, Reprise, Colorido

VEJA TAMBÉM

Encontro Explosivo

Knight And Day. (Eua, 2010.) Dir. de James Mangold, com Tom Cruise, Cameron Diaz.

Aeromoça descobre que sua vida está ligada à de um agente secreto – e ele é alvo de uma caçada mortal. Nada faz muito sentido, mas como diversão é ótimo. Cruise, como sempre, dispensou dublês. É endiabrado.

FX, 20H35. Reprise, Colorido, 109 min.

Faroeste Caboclo

(Brasil, 2013.) Dir. de René Sampaio, com Isis Valverde, Fabricio Boliveira, Felipe Abib, Antônio Calloni.

Um belíssimo exemplar de cinema de gênero, adaptando a música de Renato Russo. Isis, a sereia de A Força do Querer, e Boliveira têm tórridas cenas de sexo.

WARNER, 22H30. Reprise, Colorido, 108 min.

Streaming

DRAMA

Minha Prima Raquel

Sam Claflin jura se vingar de sua prima, acreditando que ela matou o homem que o criou. No meio do caminho, porém, os dois se apaixonam perdidamente. Suspense tenso e misterioso.

Google Play, 2017, 106 min.

DOCUMENTÁRIO

Heroína(s)

Mostra a luta de uma chefe do corpo de bombeiros, de uma juíza e de uma missionária contra o uso de drogas nos EUA.

NETFLIX, 2017, 39 min.

COMÉDIA

Amante a Domicílio

Sob a direção de John Turturro, Woody Allen é um dono de livraria que resolve convencer seu amigo a virar gigolô. Diverte e tem o típico clima dos filmes do próprio Allen.

Telecine Play, 2013, 89 min.

Matheus Mans

DVD

Baseado na história real que abalou a inteligência inglesa durante a Segunda Guerra, o filme conta a história do famoso ‘Cícero’, que vendia segredos aos alemães. Como sempre nos filmes de Mankiewicz, a palavra prevalece sobre a ação. E é grande cinema.

Crianças

FANTASIA

A Nova Cinderela – Se o Sapato Servir

Nessa nova versão musical da conhecida história, Tessa sai em viagem de férias com a madrasta e as meias-irmãs só para servir de criada para o trio.

Hbo Family, 10H26. Colorido, 93 min.