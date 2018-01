Aliens – O Resgate

Aliens. (Eua, 1986). Dir. de James Cameron, com Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn, Paul Reiser, Lance Henriksen, Bill Paxton.

Única sobrevivente na nave Nostromo, do primeiro Alien, Sigourney Weaver, como a suboficial Ripley, volta ao planeta onde foi encontrado o embrião do monstro espacial. À frente de um esquadrão de marines, ela inicia o combate, mas, de novo, no limite, é ela sozinha contra as criaturas. Sim, no plural. A ideia agora é uma multidão de aliens e a mãe de todos eles, para contrapor ao fato de que Ripley encontra uma menina órfã para também chamar de sua. O diretor Cameron assina aqui seu segundo megassucesso consecutivo após o primeiro Exterminador do Futuro. Ação, efeitos – vencedores do Oscar da categoria –, mas o que mais impressiona é Sigourney, criando a personagem mais compassiva de toda a série. É uma pena que o próprio Ridley Scott tenha mediocrizado sua criação no recente (e decepcionante) Covenant.

Telecine Cult, 19H25. Reprise, Colorido, 137 min.

A Garota Dourada

(Brasil, 1983.) Dir. de Antônio Calmon, com André De Biase, Bianca Byington, Sérgio Mallandro.

Continuação de Menino do Rio, não fez o sucesso do anterior, embora repita a fórmula – corpos dourados, surfe, natureza selvagem, sexo. Trilha de Guilherme Arantes e Lulu Santos.

Canal Brasil, 19H15. Reprise, Colorido, 105 min.

Bruna Surfistinha

(Brasil, 2011.) Dir. de Marcus Baldini, com Deborah Secco, Cássio Gabus Mendes, Drica Moraes.

Garota de classe média prostitui-se e vira celebridade ao contar tudo em seu blog. Deborah Secco arrasa como ‘bela da tarde’ em versão nacional.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 109 min.

Rifle

Surpresa do cinema nacional neste ano, Rifle mostra a tensão entre Dione e um homem que quer comprar seu terreno em uma zona rural. Ótima direção de Davi Pretto.

NOW, 2017, 89 min.

Strong Island

Mostra as forças da injustiça social e do preconceito racial, que resultam na morte do cineasta Yance Ford.

NETFLIX, 2017, 107 min.

Frantz

Uma mulher chora no túmulo de seu noivo, um soldado morto na Primeira Guerra Mundial. Lá, no entanto, ela acaba se encontrando com um homem que também vai visitar o mesmo túmulo.

Vivo Play, 2017, 107 min.

Matheus Mans

Uma intrigante mistura de drama de guerra com espionagem. James Garner faz espião que sofre lavagem cerebral para acreditar que a Segundo Guerra Mundial acabou. Rod Taylor é o oficial nazista em busca de informações e Eva Marie Saint a mulher entre ambos.

O Que Será de Nozes?

Com o 2 em cartaz nos cinemas vale (re)ver a origem de tudo. Gângsteres para crianças. O esquilo Surly é expulso do parque e coopta os amigos para juntos invadirem loja de nozes.

HBO FAMILY, 19H39. COLORIDO, 91 MIN.