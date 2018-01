Filmes na TV

Nixon

Nixon. (EUA, 1995). Dir. de Oliver Stone, com Anthony Hopkins, Joan Allen, Powers Boothe, Ed Harris, Bob Hoskins.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na sua série sobre presidentes, que começou com JFK – A Pergunta Que não Quer Calar e ainda teve W (sobre George W. Bush), o diretor e roteirista Stone não minimiza o devastador efeito do escândalo de Watergate, mas prefere traçar um retrato compassivo de seu personagem. Embora, como presidente dos EUA, seja o homem mais poderoso do mundo, Richard Nixon, na verdade, é consumido por suas inseguranças, que o levam a ser, surpreendentemente, um sujeito meio à deriva na vida. Há algo de patético nesse retrato e, com todos os possíveis defeitos que o filme possa ter – é longo, com mais de três horas, e fragmentado –, é muito interessante ver o mundo dos bastidores da Casa Branca. O excepcional elenco ajuda bastante e o destaque, mais até que Hopkins, vai para Joan Allen, como Pat Nixon, a mulher do presidente, que segura a onda quando tudo desmorona.

Telecine Cult, 12h35. Reprise, colorido, 190 min.

VEJA TAMBÉM

Distrito 9

District 9. (EUA/Nova Zelândia, 2009.) Dir. de Neill Blomkamp, com Sharlto Copley, Jason Cope, Vanessa Haywood.

Aliens que foram bem recebidos em Johannesburgo agora são segregados num campo de refugiados. Original, rico em metáforas e ideias, a prova de ideias são tudo na ficção científica.

Paramount, 19h50. Reprise, colorido, 113 min.

Baile Perfumado

(Brasil, 1997). Dir. de Lírio Ferreira e Paulo Caldas, com Duda Mamberti, Luiz Carlos Vasconcelos, Chico Diaz.

Os 20 anos de um considerado clássico. Nos anos 1930, o libanês Benjamin Abraão ganha a confiança e filma Lampião e seu bando. Não tão bom, o que segura é a trilha.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, colorido, 93 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

AVENTURA

Quase Famosos

Mostra a empreitada de William, um jovem que viaja junto com uma grande banda de rock para contar os bastidores de uma turnê nos anos 1970. Clássico dirigido por Cameron Crowe.

Itunes, 2000, 123 min.

ANIMAÇÃO

Rango

Do diretor de Piratas do Caribe, Rango conta a história de um camaleão que se perde no deserto e, sem querer, vira xerife de uma cidadezinha corrupta.

Netflix, 2011, 107 min.

DRAMA

Histórias Cruzadas

Uma jornalista escreve um livro para contar os abusos e preconceitos que mulheres negras passam em lares de famílias ricas nos EUA.

Telecine Play, 2011, 144 min.

DVD

O Homem do Colorado

EUA, 1948. Dir. de Henry Levin.

Lançado nos cinemas, há quase 70 anos, como No Velho Colorado, o western de Levin mostra dois veteranos da Guerra Civil, e um deles tem compulsão por matar. No Dicionário de Cinema, Jean Tulard destaca ‘a crueldade surpreendente’. Com Glenn Ford e William Holden.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Herói Cuco

Um papagaio mexicano americaniza-se enquanto luta para ajudar sua família. Os diretores Ricardo Arnaiz e Mike Kunkel, ambos do México, pagam tributo ao clássico ‘Zé Carioca’.

HBO Family, 13h22. Colorido, 98 min.