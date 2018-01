Filmes na TV

Cisne Negro

Black Swann. (EUA, 2011.) Dir. de Darren Aronofsky, com Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey, Winona Ryder.

Está chegando a São Paulo o diretor Darren Aronofsky, que vem promover o lançamento de seu novo filme no Brasil. Mother/Mãe provocou reações contraditórias em Veneza. É sempre assim com o cinema de Aronofsky. Seus filmes não estimulam meias medidas. É sempre ‘ame-o ou deixe-o’. Foi assim com Cisne Negro, e de unanimidade o filme só teve o reconhecimento da interpretação de Natalie Portman. Ela ganhou o Oscar e mais um monte de prêmios por seu papel como bailarina obcecada pela perfeição. Quando o diretor artístico resolve trocar a prima ballerina e a chama, Nina (é seu nome), acha que terá a grande chance. Mas ela tem uma concorrente (Mila Kunis) e tem de lutar consigo mesma, sua pior inimiga. Como toda mãe nos filmes de Aronofsky, Barbara Hershey é uma megera. Como será, agora, A Mãe?

Telecine Cult, 22 horas. Reprise, colorido, 108 min.

VEJA TAMBÉM

As Leis de Família

Derecho De Familia. (Argentina, 2006.) Dir. de Daniel Burman, com Daniel Hendler, Arturo Goetz.

O difícil diálogo entre pai e filho. Daniel Hendler, homem feito, não consegue se comunicar com o pai, um advogado famoso. O diretor Burman excede nesse tipo de drama familiar, e intimista.

Canal Brasil, 22 horas. Reprise, colorido, 100 min.

Doida Demais

(Brasil, 1989.) Dir. de Sérgio Rezende, com Vera Fischer, Paulo Betti, José Wilker, Ítalo Rossi.

Vera Fischer, no auge e na estrada. Falsificadora de quadros foge com o novo amante para o interior da Bahia. Um filme que não se parece a nenhum outro do diretor Rezende.

Canal Brasil, 23h40. Reprise, colorido, 105 min.

Streaming

DRAMA

Um Instante de Amor

Marion Cotillard é Gabrielle, uma mulher presa num casamento de aparências. Quando não consegue engravidar, é enviada para um centro de tratamento e lá se apaixona por um militar.

Itunes, 2017, 120 min.

AÇÃO

Busca sem Limites

Um americano vivendo na Alemanha retorna ao perigoso e lucrativo mundo do crime para pagar pela cirurgia da namorada. Com Anthony Hopkins como chefe de uma gangue.

Netflix, 2016, 98 min.

TERROR

Boneco do Mal

Tentativa de igualar o sucesso de Annabelle, o filme Boneco do Mal não é tão assustador quanto a boneca, mas diverte.

HBO GO, 2016, 97 min.

DVD

100 RIFLES

EUA, 1969. Dir. de Tom Gries, com Raquel Welch.

Na linha do clássico Os Profissionais, de Richard Brooks, surgiu esse outro western desenrolado na fronteira mexicana, em plena revolução. Pegando carona na luta por direitos, o xerife negro Jim Brown tem cenas tórridas com a sexy Raquel, uma ousadia na época.

Crianças

FANTASIA

A Fantástica Fábrica de Chocolate

A versão de Tim Burton da história de Roald Dahl capricha no visual. Na trama, Johnny Depp, como Willie Wonka, atrai crianças à fábrica do título. Por quê?

HBO Family, 13h04. Colorido, 115 min.