Platoon

Platoon. (Eua, 1986.) Dir. de Oliver Stone, Com Tom Berenger, Willem Dafoe, Charlie Sheen, Forest Whitaker.

Oliver Stone já havia recebido o Oscar de roteiro (por Expresso da Meia-Noite) quando seu relato autobiográfico sobre o batismo de sangue de um jovem soldado no Vietnã lhe valeu a consagração da Academia, com cinco prêmios – melhor filme, diretor, ator coadjuvante (Willem Dafoe), montagem e som. O Vietnã voltou outras vezes no cinema de Stone, e por Nascido em 4 de Julho recebeu seu segundo Oscar de direção. Uma rara ficção científica brasileira que encara o desafio de falar do perigo nuclear. O realismo dos combates – e da narrativa em geral – ajuda a entender o quanto o cineasta foi marcado pela experiência no Sudeste Asiático. Tom Berenger e Willem Dafoe, como os sargentos que disputam a alma do soldado (Charlie Sheen), são excepcionais. Existem momentos tão fortes que a tendência será desviar o olhar. O horror, o horror.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 120 min.

O Cavaleiro Solitário

The Lone Ranger. (Eua, 2013.) Dir. de Gore Verbinski, com Johnny Depp, Armie Hammer, Helena Bonham Carter.

Fracasso de público, mas muito divertido, o longa sobre o Cavaleiro Solitário e seu parceiro Tonto é daqueles filmes que merecem segunda chance. Há o que (re)descobrir.

WARNER, 17H37. Reprise, Colorido, 149 min.

Professora sem Classe

Bas Teacher. (Eua, 2011.) Dir. de Jake Kasdan, com Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel.

Cameron mira em Justin (que está no Rock in Rio) e acerta em Jason Segel. Como professora sem classe, ela tem cenas ótimas, mas que não são exatamente ‘educativas’.

SONY, 23 H. Reprise, Colorido, 92 min.

Streaming

SUSPENSE

Versões de um Crime

Ao tentar absolver um adolescente acusado de matar o pai rico, o advogado vivido pelo ator Keanu Reeves descobre fatos perturbadores sobre a vítima. Bom suspense.

NETFLIX, 2016, 93 min.

TERROR

Guerra Mundial Z

Brad Pitt é um ex-investigador da ONU que começa a percorrer o caminho inverso de uma infecção que está afetando o mundo e acabando com a humanidade.

Telecine Play, 2013, 110 min.

DRAMA

A Cartada Final

Robert de Niro e Edward Norton são dois criminosos que se reúnem para dar um último e difícil golpe de suas carreiras.

ITUNES, 2001, 124 min.

DVD

Crianças

ANIMAÇÃO

Madagascar 3: Os Procurados

Um duplo bem legal. Os animais fugitivos do zoo de Nova York estão na Europa. Na sequência, passa Os Pinguins de Madagascar, hilários.

FOX, 21 H. Colorido, 180 Min. (Total)