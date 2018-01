Filmes na TV

Victoria

Victoria. (Alemanha, 2015.) Dir. de Sebastian Schipper, com Laia Costa, Frederick Lau, Max Mauff, Andre Hennicke.

Pode ser só o tour de force técnico. Narrado num único plano-sequência de 138 min, o longa do alemão Schipper venceu o prêmio de contribuição artística excepcional para a cinematografia no Festival de Berlim. Mas não é só a técnica, não. Indicado para o Grande Prêmio do Cinema Alemão, venceu em seis categorias, incluindo a principal, de melhor filme. A história mostra como uma imigrante espanhola vai a uma balada na Alemanha e se enturma com um grupo de rapazes. Depois de uma noite de bebedeira, e muita conversa, ela acorda para perceber que está envolvida num plano de assalto – que o diretor filma no tal plano contínuo, sem cortes. Como um pesadelo do qual o espectador não consegue acordar, o filme angustia, provoca mal-estar. E Laia Costa, que fez depois Neve Negra, é ótima. Ricardo Darín escolheu-a pessoalmente depois de ver esse filme.

Telecine Cult, 15h45. Reprise, colorido, 140 min.

A Música Segundo Tom Jobim

(Brasil, 2012.) Dir. de Nelson Pereira Dos Santos.

Seguindo a frase do próprio Jobim, que dizia que só a linguagem musical basta, mestre Nelson filma só a música (e seus intérpretes). As informações ficaram para outro filme, A Luz do Tom. Bom demais.

Paramount, 18h05. Reprise, colorido, 88 min.

Repo Men – O Resgate de Órgãos

Repo Men. (Eua, 2010.) Dir. de Miguel Sapochnik, com Jude Law, Forest Whitaker.

Nada a ver com o Repo Man de Alex Cox, de 1984. Empresa recupera órgãos de pessoas que não pagam por seus transplantes. Horror, horror.

Warner, 21h40. Reprise, Colorido, 111 min.

Streaming

TERROR

Raw

Difícil ver este filme e difícil também classificá-lo em algum gênero. Afinal, Raw fala sobre canibalismo sem medo de chocar o público. E um aviso: choca muito quem o assiste.

Netflix, 2016, 99 min.

AÇÃO

Segurança em Risco

Antonio Banderas é um fuzileiro naval que precisa enfrentar um grupo de criminosos. Como esperado, prato cheio para quem quer tiro, porrada e bomba.

NOW, 2017, 91 min.

AVENTURA

Rei Arthur

Releitura das lendas do rei Arthur, mas sob a visão de Guy Ritchie e que mostra a origem de Arthur até a consagração como lenda.

Looke, 2017, 126 min.

DVD

O RASTRO

Brasil, 2017. Dir. de J.C. Feyer, com Rafael Cardoso, Leandra Leal.

Nos últimos tempos têm havido muitas tentativas de cinema de gênero no Brasil. Esse é de terror e se passa num hospital que está sendo desativado. Paciente some e médico fica obcecado pelo caso, Ao pesquisar, ele... O bom elenco ajuda, e o diretor capricha no clima.

Crianças

ANIMAÇÃO

A Era do Gelo

O canal promove uma maratona Era do Gelo, exibindo os três primeiros filmes da série que já chegou ao quinto exemplar. Scat, Manny, Elle, Diego, Shira e Sid garantem a diversão.

FOX, a partir das 21 horas (e até 1h20)