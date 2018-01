Quando o Dia Chegar

Der Kommer En Dag. (Dinamarca, 2016.) Dir. de Jesper W. Nielsen, com Lars Mikkelsen, Sofie Grabel, Harald K. Herrmann.

Baseado em episódios reais que ocorreram na Dinamarca, no pós-guerra, o longa do diretor Nielsen toma liberdades que tornam a ficção, digamos, mais palatável. O real é que crianças eram submetidas a maus-tratos, até a violências sexuais, em internatos públicos. Na ficção, a coisa funciona da seguinte maneira – dois irmãos, sem pais nem quaisquer outros responsáveis, vão para o internato. Conhecem o inferno, especialmente por parte do diretor-geral que conduz a instituição militarmente. Pelo artifício de situar sua histórias no início da epopeia espacial, Nielsen transforma a corrida para a Lua numa válvula de escape para o sofrimento de seus meninos. É um filme duro, muitas vezes difícil, mas é muito bem narrado numa estrutura clássica, e tem esse final forte e convincente. O resultado desconcerta, mas com certeza estimula a reflexão.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 119 Min.

Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora É Outro

(Brasil, 2010.) Dir. de José Padilha, com Wagner Moura, Irandhir Santos.

Recordista de público da história do cinema brasileiro, o filme retoma o personagem do Capitão Nascimento para seguir discutindo a questão da segurança no País.

Canal Brasil, 18 H. Reprise, Colorido, 116 Min.

Dia de Treinamento

Training Day. (Eua, 2001.) Dir. de Antoine Fuqua, com Denzel Washington, Ethan Hawke, Tom Berenger.

Denzel Washington ganhou o Oscar de melhor ator. É excepcional como o policial corrupto que arrasta colega em treinamento numa espiral de violência.

HB2, 2H35. Reprise, Colorido, 120 Min.

Super 8

Após se aventurar a gravar um filme de terror, um grupo de crianças acaba enfrentando fatos estranhos em seu cotidiano. A direção é de J.J. Abrams.

Telecine Play, 2011, 112 min.

Paranorman

Quando um exército de zumbis invade uma pequena cidade, um garoto com poder de se comunicar com os mortos é quem acaba salvando o dia.

NETFLIX, 2012, 92 min.

Um Laço de Amor

Mostra a história de um tio solteiro, vivido por Chris Evans, que cria sua sobrinha prodígio, mas que se vê ameaçado pela volta da mãe. Piegas, mas emocionante.

Google Play, 2017, 100 min.

Matheus Mans

Quatro mulheres, três histórias e o que liga todas elas, além de as protagonistas viverem no mesmo lugar – Livingston, no Estado de Montana –, é uma certa ideia de embate com o mundo. Kristen Stewart, Laura Dern, Michelle Williams e Lily Gladstone são ótimas.

Meu Monstro de Estimação

Garoto encontra um ovo às margens do lago Ness. Rompe a casca e surge essa estranha criatura (o lendário monstro?) de quem se torna amigo.

HBO FAMILY, 18H06. Colorido, 112 min.