Assista na TV

Príncipe das Sombras

Prince Of Darkness. (Eua, 1987.) Dir. de John Carpenter, com Donald Pleasence, Lisa Blount, Jameson Park Er, James Wong.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

John Carpenter fez história em Hollywood quando o primeiro Halloween, que custou US$ 230 mil, faturou mais de US$ 50 milhões. Chamado de príncipe do terror, ele ganha um duplo na TV paga. Começa com Príncipe das Sombras, sobre padre que descobre, numa igreja abandonada de Los Angeles, evidências de que o diabo está à solta na cidade. Mais um pouco e, às 2h08, outro Carpenter – Christine, o Carro Assassino, sobre um velho carro de 1958 que é a própria encarnação do demônio sobre rodas. Em ambos os filmes, o diretor domina a estética do medo e mantém o público tenso. Carpenter tem estado na mídia. Como criador da franquia, ele tinha de aprovar o ‘reboot’ de Halloween. Aprovou, mas com uma condição – quer fazer a trilha do terror prometido para estrear em outubro de 2018.

TCM, 23H57. Reprise, Colorido, 110 min.

VEJA TAMBÉM

A Última Noite

25th Hour. (Eua, 2002.) Dir. de Spike Lee, com Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Rosario Dawson, Anna Paquin.

Em seu último dia livre, antes de se apresentar na prisão, Edward Norton celebra com amigos, mas revelações tumultuam o encontro. Prepare-se para um final impactante.

TCM, 15H20. Reprise, Colorido, 135 min.

Bancando a Ama-Seca

Rock-A-Bye Baby. (Eua, 1958.) Dir. de Frank Tashlin, com Jerry Lewis, Connie Stevens, Marilyn Maxwell.

Jerry vai ser babá do filhos da antiga namorada. O problema é que ela teve trigêmeos. Mestre de Jerry, o diretor Tashlin antecipa um tema do pupilo – o matriarcado nos EUA.

Telecine Cult, 20 H. Reprise, Colorido, 103 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

TERROR

It

Antes do novo filme do palhaço Pennywise, esta minissérie assustou muita gente, apesar de efeitos especiais menos impactantes. Ainda assim, diverte.

LOOKE, 1990, 187 min.

DRAMA

A Incrível História de Adaline

Adaline é uma mulher que, após um acidente, fica sempre jovem. No entanto, após conhecer um carismático empresário, sua vida toma novo rumo.

HBO GO, 2015, 112 min.

COMÉDIA

Que Família é Esta?

Seis meios-irmãos estão cansados da distância entre as famílias e decidem morar juntos. Os pais e as mães, então, precisam se adaptar a esta nova realidade.

Google Play, 2017, 101 min.

Matheus Mans

DVD

Thriller político – ou econômico? Jodie Foster, como diretora, critica a manipulação da mídia por meio da história de homem armado que invade estúdio de TV. Ele perdeu tudo que tinha ao seguir o guru George Clooney e agora quer vingança. Também com Julia Roberts.

Crianças

ANIMAÇÃO

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

Cãozinho de estimação surta quando o dono traz outro pet para casa, mas ambos terminam por se unir contra... coelho assassino. Bem divertido.

Telecine Pipoca, 12H20. Colorido, 90 min.