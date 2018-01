Filmes na TV

O Último Cine Drive-in

(Brasil, 2015). Dir. de Iberê Carvalho, com Breno Nina, Othon Bastos, Zécarlos Machado, Rosanna Viegas, Rita Assemany, Fernanda Rocha.

Muita gente já definiu esse filme como o ‘Cinema Paradiso brasileiro’. Marlonbrando (um personagem para ter esse nome já indica uma posição da direção) volta para casa, em Brasília. Sua mãe está mal, no hospital, e Marlonbrando reencontra o pai, com quem sempre viveu em litígio. Othon Bastos é um cinéfilo de carteirinha, e por isso deu ao filho esse nome. Possui um drive-in decadente e a história do filme é justamente sobre luta e resistência. Salvar a mãe, salvar o cinema. Parece pouco, mas é um filme simples e tão bonito que se torna cativante. Os personagens despertam empatia e, sim, talvez Iberê Carvalho tenha feito o Cinema Paradiso caboclo. Vencedor de importantes Kikitos e do prêmio da crítica em Gramado, o filme foi premiado em Punta Del Este e no Rio. Tanto reconhecimento sinaliza uma obra de grande qualidade.

Canal Brasil, 19H40. Reprise, Colorido, 100 min.

Thelma e Louise

Thelma & Louise. (Eua, 1991.) Dir. de Ridley Scott, com Susan Sarandon, Geena Davis, Harvey Keitel, Brad Pitt.

Amigas caem na estrada e viram fugitivas da polícia. Oscar de roteiro para Callie Khouri, um duo vibrante de Susan e Geena e Brad Pitt dando uma de James Dean. Ah, sim , e tem o feminismo.

Telecine Cult, 14H25. Reprise, Colorido, 128 min.

O Último Pistoleiro

The Shootist. (Eua, 1976.) Dir. de Don Siegel, com John Wayne, Lauren Bacall, Ron Howard, James Stewart.

O crepúsculo do western. John Wayne faz pistoleiro que está morrendo. Só o que quer é um pouco de paz, mas é perseguido por sua fama. Sob todos os aspectos, um grande filme.

Telecine Cult, 20H10. Reprise, Colorido, 99 min.

Streaming

SUSPENSE

Neve Negra

Com Ricardo Darín, este thriller argentino acompanha a jornada de um homem que tenta convencer seu irmão a vender suas terras.

Netflix, 2017, 91 min.

ANIMAÇÃO

Cegonhas

Após se tornarem entregadoras de pacotes, as cegonhas nunca mais lidaram com crianças. No entanto, um pedido acidental faz com que elas tenham que transportar um bebê.

HBO GO, 2016, 86 MIN.

DRAMA

O Último Rei da Escócia

Um jovem médico escocês é convidado por um dos mais terríveis ditadores da África para ser seu médico particular. Com Forrest Whitaker e James McAvoy.

Telecine Play, 2006, 120 min.

Matheus Mans

DVD

Cultuada pela direção de Encantadora de Baleias, Niki Caro volta ao tema da resistência. Jessica Chastain e Daniel Bruhl tentam salvar os animais do zoo de Varsóvia dos nazistas. E ainda escondem judeus. Uma bela história de amor e respeito à diversidade.

Crianças

AVENTURA

Monsterville – O Armário das Almas

O poder maligno da TV. Amigas adolescentes precisam resistir ao feitiço que, contra elas, lança a âncora de um programa de sucesso. Divertido.

Telecine Fun, 11H15. Colorido, 86 min.