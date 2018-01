Luiz Carlos Merten

Um Convidado bem Trapalhão

The Party. (Eua, 1968.) Dir. de Blake Edwards, com Peter Sellers, Claudine Longet.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um nasceu no dia 8 de setembro de 1925, Peter Sellers. O outro morreu em 15 de setembro de 2010, Blake Edwards. Formaram uma parceria gloriosa e encheram a tela de sofisticação e bom humor. O canal de cults da rede Telecine lembra a dupla e começa com aquela festa – Peter Sellers, na pele de um insignificante ator indiano, destrói primeiro um blockbuster e, depois, a supercasa de um grande produtor. Você ainda estará rindo e, na sequência, virão A Pantera Cor de Rosa, às 19h50, e Um Tiro no Escuro, às 22 h. Nunca houve policial mais desastrado na tela que o Inspetor Clouseau. No primeiro, ele investiga o roubo do diamante do título; no segundo, contra todas as evidências, acredita que uma mulher não é criminosa. Justamente, as mulheres – são lindas no cinema de Blake Edwards. Claudine Longet, Claudia Cardinale, Elke Sommer.

Telecine Cult, A partir das 18H.

VEJA TAMBÉM

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

Birdman.(Eua, 2014.) Dir. de Alejandro González-Iñárritu, com Michael Keaton, Emma Stone, Edward Norton, Naomi Watts.

Ator que virou ícone popular como ‘Birdman’ tenta encenar espetáculo de prestígio no teatro. Vencedor dos Oscars de filme, direção e roteiro original.

FX, 13H35. Reprise, Colorido, 119 min.

Água Negra

Dark Water. (Eua, 2005.) Dir. de Walter Salles, com Jennifer Connelly, John C. Reilly, Tim Roth, Dougray Scott.

Mulher muda-se com a filha de 5 anos para apartamento assombrado. Remake de um terror japonês, a incursão do brasileiro Salles pelo cinema de gênero não é de todo ruim.

TCM, 23H50. Reprise, Colorido, 105 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

TERROR

Annabelle

Primeiro filme sobre a boneca amaldiçoada conta a história de casal atormentado por elementos do mal após colocarem Annabelle em sua casa.

HBO GO, 2014, 98 min.

ANIMAÇÃO

Coraline e o Mundo Secreto

Uma menina frustrada encontra um portal para um mundo que é a versão idealizada de sua vida. Porém, ela logo descobre que essa realidade esconde segredos sinistros.

Telecine Play, 2009, 100 min.

DOCUMENTÁRIO

Uma Verdade Inconveniente

Apresentado por Al Gore, este documentário premiado mostra as consequência do efeito estufa em todo o mundo.

NETFLIX, 2006, 96 min.

Matheus Mans

DVD

Matthew Broderick viaja com colega de trabalho para cidade no interior dos EUA. Quer tentar descobrir o que ocorreu numa noite de bebedeira, um ano antes. Dirty Weekend – o diretor e roteirista LaBute cultiva o politicamente incorreto e tem fama de misógino, mas o filme é elogiado.

Crianças

INFANTIL

As Aventuras de Paddington

Família acolhe filhote de urso que encontrou na estrada e o leva para casa, mas o animalzinho está na mira de uma vilã muito, muito má. O tom é de comédia.

Hbo Family, 13H09. Colorido, 96 min.