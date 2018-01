Filmes na TV

O Quatrilho

(Brasil, 1995.) Dir. de Fábio Barreto, com Glória Pires, Patrícia Pillar, Alessandro Paternost, Bruno Campos, Gianfrancesco Guarnieri, José Lewgoy.

No próximo dia 15 reúne-se em São Paulo a comissão que vai apresentar o candidato do Brasil para concorrer a uma vaga no Oscar. Há muito tempo que o cinema brasileiro não emplaca um finalista no prêmio da Academia. Mas, nos anos 1990, houve até certa assiduidade. Começou com Fábio Barreto e o cartaz desta sexta da TV Paga, prosseguiu com o irmão de Fábio, Bruno, com O Que É Isso, Companheiro?, e chegou a Walter Salles, Central do Brasil, seguido por Fernando Meirelles, Cidade de Deus, no começo dos anos 2000. Baseado no romance de José Clemente Pozenato, conta as histórias cruzadas de dois casais numa comunidade italiana do Rio Grande do Sul, por volta de 1910. Afinidades seletivas, amores proibidos. Bem-feito, o filme beneficia-se das personagens femininas, e das atrizes Glória Pires e Patrícia Pillar.

Canal Brasil, 22 h. Reprise, colorido, 107 min.

Matheus Mans

DVD

O DIA DO ATENTADO

EUA, 2016. Dir. de Peter Berg, com Mark Wahlberg.

Mark Wahlberg faz policial de Boston que integra comando que caça autores do atentado durante a maratona de 2013. O ex-ator Peter Berg virou um diretor bem apreciável. Trabalha o tempo, o espaço, recria o movimento da cidade e não exagera no discurso patrioteiro.

