Aquarius

(Brasil, 2016.) Dir. de Kleber Mendonça Filho, com Sonia Braga, Irandhir Santos, Maeve Jinkins.

Esse Grande Prêmio do Cinema Brasileiro precisa entrar nos eixos e ocorrer no primeiro trimestre do ano, porque destacar em setembro obras que foram acontecimentos há um ano e meio atrás fica, no mínimo, defasado. Isso posto, Aquarius venceu como melhor filme e diretor na terça-feira à noite, no Rio, mas Sonia Braga foi escanteada em favor de Andréia Horta, por Elis. O sangue jovem prevaleceu na premiação dos atores e Juliano Cazarré também foi melhor por Boi Neon. Com ou sem prêmios, Aquarius continua a ser o grande filme que é. Sonia, como Clara, resiste a vender sua casa cheia de recordações. Vira guerreira contra as grandes corporações imobiliárias, que avançam sobre a orla, no Recife. E ainda tem a trilha, Maeve Jinkins (a filha), Irandhir Santos (o guarda-costas). Por tudo isso é sempre bom ver e rever o longa de Kleber Mendonça.

Telecine Cult, 19h15. Reprise, colorido, 146 min.

A Princesa e o Plebeu

Roman Holiday. (EUA, 1953.) Dir. de William Wyler, com Audrey Hepburn, Gregory Peck, Eddie Albert.

Audrey recebeu o Oscar pelo papel como princesa que passeia incógnita por Roma. Atrás dela vai o repórter Gregory Peck. Anterior à época das celebridades, uma comédia clássica.

Telecine Cult, 11h50. Reprise, P&B, 119 min.

Cazuza – O Tempo não Para

(Brasil, 2004.) Dir. de Sandra Werneck E Walter Carvalho, com Daniel De Oliveira, Marieta Severo, Leandra Leal.

A história de Cazuza dá conta de um personagem complexo e que define, musicalmente, uma fase da história do próprio Brasil. Daniel de Oliveira é ótimo no papel.

Canal Brasil, 22 h. Reprise, colorido, 98 min.

Streaming

SÉRIE

Narcos

A terceira temporada de Narcos chegou sem Pablo Escobar. Desta vez, a série conta como o Cartel de Cali se organiza e toma conta da distribuição de drogas no mundo.

Netflix, 2017, 50 min.

COMÉDIA

Nosso Futuro

Dois amigos de colégio se reencontram após anos afastados. Juntos, eles relembram a juventude e decidem reunir toda a turma para uma grande festa.

Telecine Play, 2015, 96 min.

DRAMA

O Dia do Atentado

Mostra vários pontos de vista sobre o atentado à Maratona de Boston. Apesar do nacionalismo exagerado, conta uma boa história.

Looke, 2017, 133 min.

DVD

ALIEN 6-FILM COLLECTION

A coleção completa com seis filmes em DVD.

Desde o primeiro Alien de 1979, de Ridley Scott, até Propmetheus e Alien Covenant, de novo de Ridley Scott, a coleção completa contempla uma das séries de terror mais famosas do cinema. Uma visão sombria do futuro, um monstro de desoign perturbador.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bom Dinossauro

Na Terra que não foi atingida por asteroide, dinossauros seguem vivendo e um deles se liga a um garotinho, a quem acompanha na jornada para casa. Bem-feito, emotivo.

Telecine Premium, 18h10. Colorido, 100 min.