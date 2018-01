Assista na TV

O Grande Gatsby

The Great Gatsby. (Eua, 1974.) Dir. de Jack Clayton, com Robert Redford, Mia Farrow, Bruce Dern, Susan Black.

Executada para ser um megassucesso como fora O Poderoso Chefão, dois anos antes, a operação Gatsby não caiu no gosto do público, embora tenha belíssimos fragmentos de cinema. Robert Redford faz o pobretão que virou milionário e nunca esqueceu a mulher que foi seu grande amor. Do seu castelo, ele mira a distância. A luz que o levará até Daisy é o seu farol. Será sua perdição. O romance de F. Scott Fitzgerald já havia sido filmado com Alan Ladd e seria filmado de novo, com Leonardo DiCaprio, em 2013. Redford é um príncipe, mas falta a Mia Farrow o mistério que teria feito de Daisy uma grande personagem. A trilha de Nelson Riddle é belíssima – uma frase musical triste como o próprio filme. A produção é um luxo e enche os olhos. O roteiro é coassinado por Francis Ford Coppola. O fracasso comprometeu a carreira de Clayton, autor da obra-prima gótica Os Inocentes.

Telecine Cult. 20H20. Reprise, Colorido, 144 min.

VEJA TAMBÉM

O Ídolo

The Idol. (Palestina, 2015.) Dir. de Hany Abu Assad, com Tawfeek Barhom.

Garoto sonha vencer o Arab Idol e vira referência em toda a Palestina. Nadine Labaki tem um pequeno, mas decisivo papel e o filme é simplesmente deslumbrante.

Telecine Cult, 12H40. Reprise, Colorido, 100 min.

Gonzaga – De Pai pra Filho

(Brasil, 2012.) Dir. de Breno Silveira, com Chambinho Do Acordeon, Júlio Andrade, Nanda Costa.

A biografia de Luiz Gonzaga, o rei do baião. Uma história de pai e filho, e Júlio Andrade rouba a cena como Gonzaguinha. E ainda tem a trilha, para ninguém botar defeito.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 120 min.

Streaming

DRAMA

Amor em Tempos de Guerra

Lillie deixa os EUA após se apaixonar por um médico que comanda uma missão no Império Otomano. Lá, porém, ela acaba se apaixonando também por um tenente local.

Itunes, 2017, 111 min.

COMÉDIA

Más Notícias para o Sr. Mars

Mars é um homem que tenta agradar a todos, mas uma série de fatos parece tentar tirá-lo do sério. Divertido.

Google Play, 2017, 101 min.

TERROR

Pequeno Demônio

Nesta comédia de terror, um homem recém-casado tenta se aproximar de seu enteado, mas suspeita que ele seja um demônio.

Netflix, 2017, 90 min.

Matheus Mans

DVD

Crianças

ANIMAÇÃO

Meu Malvado Favorito 2

Gru dedica-se às filhas e ainda é convocado para participar da Liga Antivilões. Claro que os amarelinhos, os Minions, sempre dispostos a servir ao mal, vão complicar a vida dele.

Telecine Fun, 16H35. Colorido, 98 min.