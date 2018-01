Assista na TV

Expresso para o Inferno

Runaway Train. (Eua, 1985.) Dir. de Andfrei Konchalovsky, com Jon Voight, Eric Roberts, Rebecca De Mornay.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O russo Konchalovsky estava radicado nos EUA quando fez este filme baseado num roteiro do grande Akira Kurosawa. Pode parecer heresia o que você vai ler a seguir, mas nem o sensei (mestre) japonês, com sua sabedoria, talvez tivesse conseguido fazer um filme tão bom, e vibrante. Dupla de fugitivos – um assassino brutal e seu cúmplice – invade trem que corre pelas planícies geladas do Alasca e, como se não bastasse o perigo que ambos representam, o trem ainda está desgovernado e corre diretamente para o que parece ser a destruição inevitável. Expresso é esplendidamente realizado e interpretado – por Jon Voight, fazendo uma papel que, na época, há mais de 30 anos, era atípico para ele. Depois, passou a repetir-se. O mais impressionante, porém, vem de Kurosawa, e seu roteiro. É um raro filme em que a ação carrega uma indagação existencial.

Paramount, 18H55. Reprise. Colorido, 104 min.

VEJA TAMBÉM

Ata-me

Atame. (Espanha, 1989.) Dir. de Pedro Almodóvar, com Antonio Banderas, Victoria Abril, Rossy De Palma, Julieta Serrano.

Almodóvar, que tanto conhece a alma feminina, foi chamado de machista por esse drama sobre mulher que se apaixona por seu sequestrador. Perturbador, mas muito sexy.

Telecine Cult, 22 H. Reprise, Colorido, 111 min.

Xica da Silva

(Brasil, 1976.) Dir. de Cacá Diegues, com Zezé Motta,Walmor Chagas, Elke Maravilha, José Wilker, Stepan Nercessian.

Zezé Motta corre para a câmera com a carta de alforria na mão, ao som da canção de Jorge Benjor. A celebração da negritude por Cacá Diegues. E a escrava reina no Tijuco.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 117 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

MUSICAL

La La Land

Queridinho do Oscar de 2017, La La Land acompanha os encontros e desencontros do casal Mia e Sebastián. Além da boa história, conta com boas músicas.

Telecine Play, 2016, 128 min.

DOCUMENTÁRIO

Surfar por Uma Nova Vida

Este curta mostra um programa de aulas de surfe que serve como terapia para veteranos de guerra. Emociona.

NETFLIX, 2017, 26 min.

DRAMA

O Reino da Beleza

Luc é um arquiteto que tem uma vida perfeita: casa própria, emprego seguro e uma bela família. No entanto, ele conhece uma mulher que vira sua vida de cabeça pra baixo.

ITUNES, 2017, 102 min.

Matheus Mans

DVD

Acusado de traição, espanhol que se recusa a participar da Guerra da Argélia tem de fugir pelo deserto com um homem da região. Viggo Mortensen, Reda Ketab e as reflexões de Albert Camus sobre a solidão do indivíduo colhido entre dois mundos conflitantes.

Crianças

ANIMAÇÂO

Toy Story

O desenho clássico da Pixar, que muita gente considera o melhor de todos os tempos. Os brinquedos de um garoto adquirem vida. E se questionam sobre seu lugar no mundo.

Telecine Fun 20H25. Reprise, Colorido, 81 min.