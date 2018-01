Filmes na TV

O Primeiro Dia

(Brasil, 1999.) Dir. de Walter Salles e Daniela Thomas, com Fernanda Torres, Luiz Carlos Vasconcelos, Matheus Nachtergaele, Nelson Sargento.

Encomendado a Walter Salles e Daniela Thomas pela rede francesa Arté, o filme integra projeto que não chegou a ser concluído. Dez cineastas de todo o mundo deveriam fazer filmes sobre o réveillon, expressando a expectativa pelo terceiro milênio. Fernanda faz mulher que foi abandonada pelo companheiro. No alto do prédio, em meio ao espocar dos fogos, beija Vasconcelos, como um ex-presidiário que teve de cometer um assassinato. Sempre preocupado com a ética, Salles interroga-se sobre o futuro. Esse breve momento de felicidade lá no alto – o casal de protagonistas isolado do mundo – é só isso? Uma utopia? Qual a chance de estar começando um relacionamento de verdade? A fotografia de Walter Carvalho e a trilha de Naná Vasconcelos somam ao conjunto. E Matheus Nachtergaele foi superpremiado.

Canal Brasil, 20H05. Reprise, P&B, 75 min.

O Álamo

The Alamo. (EUA, 1960.) Dir. e Interpretação de John Wayne, com Richard Widmark, Laurence Harvey, Richard Boone.

A origem do Texas na célebre batalha pela fortaleza do Álamo. Excesso de patriotismo, mas não há como resistir à trilha de Dimitri Tiomkin, incluindo The Green Leaves of Summer.

Telecine Cult, 22 horas. Reprise, colorido, 161 min.

Proezas de Satanás na Vila do Leva-e-Traz

(Brasil, 1967.) Dir. de Paulo Gil Soares, com Jofre Soares, Emanuel Cavalcanti, Isabella, Joel Barcellos.

O embate entre modernidade e o mundo arcaico rural. Margarida de Prata e melhor filme do Festival de Brasília, há 50 anos.

Canal Brasil, 0h15. Reprise, P&B, 100 min.

Streaming

SÉRIE

O Nevoeiro

Baseada num conto de Stephen King, esta série mostra os efeitos de um nevoeiro maligno sobre um cidade.

Netflix, 2017, 52 min.

AÇÃO

Herança de Sangue

Mel Gibson vive isolado num trailer no meio do deserto. Sua tranquilidade é abalada quando sua filha adolescente reaparece e é ameaçada de morte por traficantes.

Telecine Play, 2016, 84 min.

TERROR

Quando as Luzes se Apagam

Terror original e inventivo, mostra um fantasma que aparece apenas em lugares sem luz. Dá medo, apesar do final destoante.

HBO GO, 2016, 80 min.

DVD

COLEÇÃO VELOZES E FURIOSOS

Caixa com os 8 filmes da série.

A série completa dos oito filmes, mas o sucesso dos dois últimos, na fase pós-Paul Walker, já levou o estúdio (e Vin Diesel) a pensarem no nono, no décimo... Toretto e seus amigos, sua família. Ação, humor, romance, suspense, violência. Tudo o que o público gosta.

Crianças

ANIMAÇÃO

Snoopy e Charlie Brown, Peanuts – O Filme

Os personagens imortais de Schulz. Snoopy como piloto enfrenta o lendário Barão Vermelho e Charlie apaixona-se pela vizinha de cabelos vermelhos.

Telecine Premium, 10 horas. Colorido, 88 min.