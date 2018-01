Filmes na TV

Meu Rei

Mon Roi. (França, 2016.) Dir. de Maïwenn, com Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel, Isild Le Besco.

Emmanuelle Bercot fez história em Cannes no ano passado – como diretora, ela abriu o festival com seu longa De Cabeça Erguida e como atriz chegou ao final do evento consagrada com o prêmio de interpretação, justamente pelo filme de Maïwenn. Ela própria atriz, Maïwenn tem somado recompensas em Cannes, mas isso não lhe vale o reconhecimento de uma publicação como Cahiers du Cinéma, que odeia seus filmes. Como roteirista e cineasta, é intensa e filma cenas como se fossem psicodramas. A personagem de Bercot sofre um acidente, fica imobilizada e, pensando na vida, reavalia seu casamento. Não importa o que você pensa do filme. Ele é visceral. E tem aquela cena – marido e mulher, Cassel e Bercot falam sobre sexo, um diálogo muito particular sobre... a vagina. Dificilmente um homem filmaria aquela cena. Teria de ser uma mulher, e empoderada.

Telecine Cult, 21h50. Reprise, colorido, 130 min.

VEJA TAMBÉM

Quatro Casamentos e Um Funeral

4 Weddings And A Funeral. (Inglaterra, 1994.) Dir. de Mike Newell, com Hugh GRANT, ANDIE Mcdowell, Kristin Scott Thomas.

Todos os amigos vão se casando e só Hugh Grant permanece solteiro. Mas num funeral... Delícia de comédia, muito bem feita (e interpretada).

Telecine Touch, 13h10. Reprise, colorido, 117 min.

Os Beatles: Eight Days a Week

The Beatles: The Touring Years. (EUA, 2016.) Dir. de Ron Howard.

Documentário focado no começo dos Beatles, quando a semana tinha de ter oito dias para dar conta de tantos concertos. Imagens raras e a trilha... Só clássicos.

Telecine Cult, 20 horas. Reprise, colorido/P&B, 105 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

Trolls

Extremamente musical, Trolls acompanha a vida de pequenos seres coloridos, que precisam lidar com uma invasão de monstros em sua vila.

Telecine Play, 2016, 92 min.

DRAMA INDIANO

Chandni Bar

Uma jovem órfã é forçada a trabalhar como dançarina em um bar de Mumbai e isso a leva a se perguntar se os finais felizes de Bollywood existem de verdade na realidade.

Netflix, 2011, 143 min.

FAROESTE

Terra Violenta

Curioso faroeste moderno, mostra Ethan Hawke tentando se vingar de John Travolta. É bem estranho, mas muito divertido.

Telecine Play, 2016, 102 min.

DVD

VERSÕES DE UM CRIME

EUA, 2016. Dir. de Courtney Hunt.

Um thriller bem gostosinho de ver. Keanu Reeves faz advogado que defende garoto acusado de matar o próprio pai. Seu cliente se recusa a falar e, mesmo assim, ele arma a defesa. A trama evolui por meio de twists (surpresas), e a maior delas fica reservada para o desfecho.

Crianças

ANIMAÇÃO

Enrolados

Nova versão para a história de Rapunzel, presa naquela torre e com os longos cabelos que batem na terra, lá em baixo. Mais uma das heroínas feministas da Disney.

Telecine Fun, 17h55. Colorido, 100 min.