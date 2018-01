Assista na TV

La La Land

La La Land. (Eua, 2016.) Dir. de Damien Chazelle, Com Emma Stone, Ryan Gosling.

Você deve se lembrar de toda a confusão que marcou a premiação do Oscar neste ano. Uma falha da produção levou a crer que La La Land havia vencido como melhor filme, mas foi Moonlight, criando embaraço no palco. O musical de Damien Chazelle, mesmo assim, venceu o maior número de estatuetas. Foram seis, incluindo diretor e atriz (Emma Stone). La La Land já está na TV e é a atração desta noite na rede Telecine. Um musical inspirado na tradição do francês Jacques Demy. Emma e Ryan Gosling encontram-se e amam-se em Los Angeles. Ele quer ser pianista de jazz, ela, atriz. A vida os separa e o toque de mestre do filme é um detalhe no desfecho. E se ele fizesse... É tão belo que não interessa se é happy end ou não. O espectador sente-se embalado numa euforia e é capaz de sair cantando o tema City of Lights. Claro que Emma não era a melhor atriz, mas é tão encantadora que até isso se deixa passar.

Telecine Premium, 20H10. Inédito, COR, 128 Min.

Matheus Mans

