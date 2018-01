Filmes na TV

Os Matadores

(Brasil, 1997.) Dir. de Beto Brant, com Chico Diaz, Murilo Benício, Maria Padilha, Stenio Garcia, Wolney De Assis.

Como toda afirmação que envolva apreciação estética, essa pode provocar polêmica, mas até o excepcional documentário sobre o ator Antônio Pitanga, feito em parceria com a filha do biografado – Camila –, Beto Brant não fez nada melhor que seu longa de estreia. Os Matadores chega aos 20 anos inteiraço. O filme sobre dois matadores de aluguel, um jovem e outro maduro, na fronteira paraguaia valoriza-se da paisagem e do elenco, mas acima de tudo são a história (de Marçal Aquino) e a intensidade dos conflitos que fazem com que o filme não tenha perdido nada de sua força. Os matadores estão numa tocaia, à espera da vítima. Conversam, agem – e revelam-se. Justamente a ação toma rumos inesperados, e a presença da mulher acirra os conflitos. Todo o elenco é tão bom que qualquer destaque é descabido, exceto Maria Padilha, sexy como nunca.

Canal Brasil, 1h15. Reprise, colorido, 90 min.

Dheepan – O Refúgio

Dheepan. (França, 2015.) Dir. de Jacques Audiard, com Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithambya.

Imigrante do Sri Lanka forma famílias de mentira para se estabelecer na França, mas os laços prevalecem. Palma de Ouro em Cannes.

Telecine Cult, 14h35. Reprise, colorido, 115 min.

A Colina Escarlate

Crimson Peak. (EUA, 2015.) Dir. de Guillermo Del Toro, com Tom Hiddleston, Jessica Chastain, Mia Wasikowska.

Mia casa-se com Hiddleston e segue o marido na mansão da família, na qual vive a irmã dele – sinistra. Terror gótico. Tudo – visual, clima, interpretação – é de forma a impressionar.

Telecine Premium, 15h05. Reprise, colorido, 119 min.

Streaming

TERROR

O Rastro

Raro representante do horror brasileiro, O Rastro conta a história de um médico que se vê no meio de acontecimentos sobrenaturais num hospital.

Itunes, 2017, 95 min.

DRAMA

A Comunidade

Um casal se muda para um casarão para morar com desconhecidos em uma comunidade dinamarquesa na década de 1970. Só que o ambiente muda quando o marido se apaixona por outra mulher. A direção é de Thomas Vinterberg.

Telecine Play, 2016, 111 min.

AVENTURA

No Coração do Mar

Adaptação de Moby Dick, acompanha um grupo de marinheiros que enfrenta uma baleia gigante.

HBO GO, 2015, 122 min.

DVD

O REI DOS MÁGICOS

EUA, 1958. Dir. de Frank Tashlin.

Comédia da fase solo de Jerry Lewis, com o diretor Frank Tashlin. Ele faz mágico inepto que viaja para o Japão, com consequências desastrosas. Um bom momento do grande comediante que morreu há dias. Tem cena antológica com os Dodgers, de Los Angeles.

Crianças

AVENTURA

Os Caçadores da Arca Perdida

O primeiro Indiana Jones a gente não esquece. O herói tenta resgatar a Arca da Aliança, que está na mira. Steven Spielberg, com a corda toda.

Telecine Action, 11h55. Colorido, 115 min.