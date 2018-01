Filmes na TV

Gigolô Americano

American Gigolo. (EUA, 1980.) Dir. de Paul Schrader, com Richard Gere, Lauren Hutton, Hector Elizondo.

Como roteirista, Paul Schrader esteve associado a Martin Scorsese na realização de seus melhores filmes – Motorista de Táxi, Touro Indomável. Como diretor, o próprio Schrader teve uma carreira desigual, e talvez tenha mais errado que acertado. Mas ele fez esse filme, e tudo lhe será perdoado. Richard Gere é o gigolô do título. Ao se envolver com uma cliente, é acusado de crime. Schrader fez seus estudos de cinema analisando a transcendência de autores como Robert Bresson, Carl Theodor Dreyer e Yasujiro Ozu. É essa transcendência que ele busca aqui. O filme é estilizado e deserotiza suas cenas de sexo. Mas a beleza e o rigor se impõem, e quando Gere repete o diálogo final de Bresson em Pickpocket – “Percorri um longo caminho até você” –, a emoção é genuína. Não é programa para todos, mas é um belo filme. Giorgio Moroder assina a trilha techno, um luxo.

Telecine Cult, 16 horas. Reprise, colorido, 117 min.

VEJA TAMBÉM

Testemunha de Acusação

Witness For The Prosecution. (EUA, 1957.) Dir. de Billy Wilder, com Tyrone Power, Marlene Dietrich, Charles Laughton.

Tyrone Power é levado a julgamento e Marlene, sua mulher no filme, testemunha pela acusação. Baseado em Agatha Christie, com final surpresa. E que final!

Telecine Cult, 10h10. Reprise, P&B, 114 min.

Divã

(Brasil, 2009.) Dir. de José Alvarenga Jr., com Lília Cabral, José Mayer.

Mulher casada frequenta analista e passa a questionar tudo – sua vida, o casamento, etc. Grande diversão. Lília é ótima no papel, mas Paulo Gustavo e Alexandra Richter roubam a cena em participações pontuais.

Canal Brasil, 18 horas. Reprise, colorido, 90 min.

Streaming

AVENTURA

Z – A Cidade Perdida

Filme ignorado, mas muito bom. Mostra a jornada do explorador britânico Percy Fawcett (vivido por Charlie Hunnam) nas entranhas da Amazônia no século 20.

Google Play, 2017, 140 min.

DRAMA

É Apenas o Fim do Mundo

Após 12 anos afastado de casa, um escritor volta para sua família para informar que, em breve, irá morrer.

Telecine Play, 2016, 99 min.

SUSPENSE

Buster’s Mal Heart

Um homem perturbado fugindo das autoridades relembra os eventos misteriosos – e o andarilho excêntrico – que inspiraram sua estranha transformação.

Netflix, 2016, 97 min.

DVD

FÁTIMA

França, 2015. Dir. de Philippe Faucon, com Soria Zeroual.

Vencedor do César, o Oscar francês – nas categorias de filme, roteiro adaptado e atriz revelação –, esse belo trabalho de Philippe Faucon aborda a realidade dos imigrantes na França. Mãe sacrifica-se para garantir a educação das filhas, e uma se envergonha dela.

Crianças

INFANTIL

Os Saltimbancos Trapalhões – Rumo a Hollywood

Renato Aragão e seus amigos tentam salvar circo fazendo show sobre animais. Livre adaptação de Saltimbancos.

Telecine Premium, 12h25. Colorido, 99 min.