Filmes na TV

Dirty Harry – Na Lista Negra

Thev Dead Pool. (EUA, 1988.) Dir. de Buddy Van Horn, com Clint Eastwood, Patricia Clarkson, Liam Neeson, James Carrey.

Embora o carisma de Clint faça toda a diferença neste quinto (e último) filme da série com o policial Harry Callahan, mais conhecido como ‘Dirty Harry’ por seus métodos violentos, o espectador terá a surpresa de ver, em princípio de carreira, futuros astros como Liam Neeson e James (Jim) Carrey, esse último como um roqueiro drogado. Na trama, o herói investiga uma lista bizarra de assassinatos, e termina envolvendo-se com uma repórter de TV – e há quase 30 anos Patricia Clarkson já era ótima. É fácil dizer que Clint, como astro produtor, muito provavelmente supervisionou a filmagem, mas talvez não seja verdadeiro. Clint estava numa fase em que alternava projetos ambiciosos, e grandes filmes como Bird e Coração de Caçador, com nulidades como Rookie – Profissional do Perigo, o pior filme que dirigiu. Em comparação, o thriller de Van Horn é obra-prima.

TCM, 23h42. Reprise, colorido, 91 min.

VEJA TAMBÉM

O Silêncio do Céu

(Brasil, 2016.) Dir. de Marco Dutra, com Carolina Dieckman, Leonardo Sbaraglia, Chino Darín.

Mulher estuprada dentro da própria casa esconde o fato do marido, e ele também tem seus segredos para esconder. Um thriller inquietante, e muito bem feito.

Canal Brasil, 22 horas. Reprise, colorido, 102 min.

Sr. Sherlock Holmes

Mr. Holmes. (EUA, 2015.) Dir. de Bill Condon, com Ian Mckellen, Laura Linney, Milo Parker, Hiroyuki Sanada.

O velho Sherlock Holmes interrompe a aposentadoria e é ajudado por garoto na investigação de um crime. Como Clint (ao lado), Sir Ian McKellen faz toda a diferença.

HBO Family, 11h05. Reprise, colorido, 104 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

DRAMA

Silêncio

Mais recente filme dirigido por Martin Scorsese, Silêncio, que se passa no século 17, conta a história de dois padres jesuítas que viajam ao Japão à procura de seu mentor.

Vivo Play, 2017, 161 min.

SÉRIE

Disjointed

Kathy Bates é um dona de uma loja de maconha medicinal onde incentiva os pacientes a relaxar e a “curtir a brisa”.

Netflix, 2017, 25 min.

COMÉDIA

Quero Matar Meu Chefe 2

No segundo filme da franquia, Nick, Kurt e Dale resolvem se tornar os próprios chefes, mas um astuto empresário arma uma emboscada para o trio. Com Jennifer Aniston.

HBO GO, 2014, 108 min.

DVD

VIDA

EUA, 2017. Dir. de Daniel Espinosa, com Jake Gyllenhaal

Terror a bordo, e com montes de extras. Como em Alien, integrantes de uma cápsula espacial investigam se há vida inteligente em Marte. O que há é uma forma maligna, que se instala e reproduz a bordo – e ameaça a vida na Terra. O desfecho é de cortar o fôlego.

Crianças

INFANTIL

Se Meu Fusca Falasse

O canal de cults da rede Telecine promove uma maratona de filmes de Herbie, o fusca falante. E, após o primeiro, exibe As Novas Aventuras do Fusca e Um Fusca em Monte Carlo.

Telecine Cult, a partir das 20 horas.