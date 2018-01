Filmes na TV

Contos de Nova York

New York Stories. (EUA, 1989). Dir. de Woody Allen, Francis Ford Coppola E Martin Scorsese, com Nick Nolte.

Filme composto de três histórias. Na primeira, um advogado não consegue escapar da influência dominadora da mãe. A segunda é uma fantasia leve sobre a jovem sofisticada Zoe e suas aventuras em Nova York. E a terceira é sobre o amor obsessivo de um pintor pela sua protegida. Com direção de cineastas ilustres e talentosos (Woody Allen, Francis Ford Coppola e Martin Scorsese, respectivamente), mesmo assim o longa não deixa de ser irregular. Coppola assume um tom juvenil, que logo estaria presente em outros de seus filmes. Já Scorsese lida com suas neuroses, mas falta um engajamento do espectador com o pintor obsessivo. O que realmente torna esse grupo de contos cinematográficos encantador é a história dirigida por Allen – perfeita representação da relação possessiva imposta pela mãe judia, ele arranca gargalhadas com a brincadeira proposta.

Telecine Cult, 16h10. Reprise, colorido, 135 min.

Corra que a Polícia Vem Aí!

The Naked Gun. (EUA, 1988). Dir. de David Zucker, com Leslie Nielsen.

Tenente descobre plano para assassinar a rainha da Inglaterra durante visita a Los Angeles. Exemplar clássico de comédias amalucadas, que fizeram história nos anos 1980. A trama serve apenas para emendar piadas.

TCM, 15h59. Reprise, colorido, 97 min.

Batman

Batman. (EUA, 1989). Dir. de Tim Burton, com Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger, Jack Palance.

A primeira adaptação moderna do Homem Morcego, que inspirou uma série ainda crescente. O tom gótico de Tim Burton às vezes pesa, mas vale por Nicholson.

TCM, 17h36. Reprise, colorido, 127 min.

Streaming

TERROR

Corra!

Dirigido por Jordan Peele, Corra! conta a história de um homem que passa por situações bizarras na casa de sua namorada. Ótimo filme de 2017.

Itunes, 2017, 104 min.

AVENTURA

Death Note

Death Note é a adaptação do clássico mangá japonês de Takeshi Obata que mostra um garoto que pode matar com um caderno. Dirigido por Adam Wingard, está dividindo opiniões, mas diverte.

Netflix, 2017, 100 min.

DRAMA

Antes Que Eu Vá

Drama adolescente e com ares de Feitiço do Tempo. Na trama, uma menina tem a oportunidade de mudar sua vida segundos antes de morrer.

Google Play, 2017, 98 min.

DVD

Sua Majestade, O Aventureiro

Em 1870, jovem e ambicioso capitão parte de Hong Kong para procurar uma valiosa carga nos Mares do Sul. Ele força demais a tripulação e enfrenta um motim. Quando os revoltosos assumem o navio, eles deixam o capitão em um pequeno barco no meio do nada.

Crianças

ANIMAÇÃO

Toy Story 3

Andy está prestes a ir para a faculdade. Na arrumação da mudança, seus brinquedos são doados a uma creche. Woody, Buzz e seus amigos se deparam com um novo mundo.

Telecine Fun, 10h50. Reprise, colorido, 115 min.