Filmes

Amor, Sublime Amor

West Side Story. (Eua, 1961). Dir. de Robert Wise e Jerome Robbins, com Nathalie Wood, George Chakiris, Richard Beymer, Rita Moreno.

Versão moderna de Romeu e Julieta, metáfora sobre a ameaça que os imigrantes significam a um país rico, a eterna briga pela conquista do território –

West Side Story ainda provoca leituras diversas, mas em um detalhe todos são unânimes: trata-se do musical que revolucionou a Broadway. No cinema, ganhou a direção de Robert Wise que, esperto, manteve a equipe principal dos palcos, como a música de Leonard Bernstein, as letras de Stephen Sondheim e, principalmente, a atlética e maravilhosa coreografia de Jerome Robbins. Trata-se da história de uma guerra de gangues nos subúrbios da Nova York dos anos 1950, quando os Jets (os nascidos americanos) e os Sharks (imigrantes porto-riquenhos) lutam pelo domínio do bairro. Em meio a tanta incompreensão, Tony se apaixona por Maria, da gangue rival. Estupendo.

Telecine Cult, 8h45. Reprise, colorido, 165 min.

Mad Max: Estrada da Fúria

Mad Max: Fury Road. (Eua, 2015). Dir. de George Miller, Charlize Theron

Oprimido por seu passado turbulento, Max acredita que a melhor maneira de sobreviver é andar sozinho. No entanto, ele é capturado e preso junto a um grupo de mulheres que fogem do tirano Inmortan Joe.

HB02, 13h20. Reprise, colorido, 120 min.

A Última Noite

The 25th Hour. (Eua, 2002). Dir. de Spike Lee, com Edward Norton, Anna Paquin, Brian Cox, Philip Seymour Hoffman.

Um homem prestes a encarar sete anos preso tem 24 horas para repensar sua vida, reencontrar os amigos e resolver suas diferenças com o pai. Drama excelente.

TCM, 15h07. Reprise, colorido, 134 min.

Streaming

SÉRIE

Atypical

Quando um jovem de 18 anos com traços de autismo resolve arrumar uma namorada e ser independente, toda a sua família embarca em uma nova jornada cheia de desafios.

Netflix, 2017, 30 min.

DRAMA

Grande Demais Para Quebrar

Mostra os bastidores da crise financeira que abalou o mundo em 2008. Com William Hurt e Paul Giamatti.

HBO GO, 2011, 98 min.

BIOGRAFIA

Trumbo

Acompanha parte da vida do roteirista Dalton Trumbo, de clássicos como Spartacus e Papillon, que cai na lista negra de Hollywood por ter “ligações comunistas”.

Telecine PLAY, 2015, 123 min.

Matheus Mans

DVD

TUDO EM FAMÍLIA

Elenco: Barbra Streisand, Gene Hackman e Dennis Quaid

Executivo de uma cadeia de drogarias é rebaixado para gerente noturno após jogar uma cadeira pela janela do seu chefe. Em seguida, pede demissão e arruma um emprego de garçom. Também procura conquistar a moça que flerta com seu filho.

AVENTURA

Robo-dog

Quando Tyler perde seu cãozinho de estimação e fica arrasado, seu pai, um inventor, cria um cão-robô para ocupar o lugar do animal. Divertida brincadeira com Robocop.

Telecine FUN, 11h10. Reprise, colorido, 100 min.