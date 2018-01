Filmes

Cinderelo Sem Sapato

Cinderfella. (Eua, 1960). Dir. de Frank Tashlin, com Jerry Lewis, Ed Wynn, Dame Judith Anderson.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma semana depois da morte de Jerry Lewis, o Telecine Cult programou uma bela homenagem, com nada menos que seis filmes. A maratona começa com Cinderelo Sem Sapato. Trata-se de uma versão musical do célebre conto de fadas, em que o comediante interpreta o papel principal, além de cuidar da produção. Em seguida, às 14h55, vem Malucos do Ar e as trapalhadas durante a guerra. A série continua Bancando a Ama-Seca (16h45), no qual Lewis cuida dos trigêmeos de uma atriz. Depois, O Terror das Mulheres (18h40), sobre o rapaz desiludido que trabalha numa pensão rodeada de mulheres. Aí vem Mensageiro Trapalhão (20h30), em que Lewis trabalha em um hotel onde se mete em diversas confusões enquanto tenta realizar seu trabalho. Finalmente, a obra-prima de Lewis, O Professor Aloprado (22h), em que professor inventa fórmula da sedução.

Telecine CULT, 13h15. Reprise, colorido, 91 min.

Veja também

Corpo Fechado

Unbreakable. (Eua, 2000). Dir. de M. Night Shyamalan, com Bruce Willis.

Homem que não sofre arranhão mesmo em graves acidentes descobre ter uma invencibilidade graças a acontecimentos do passado. Suspense da fase inicial da carreira de Shyamalan, ou seja, a melhor e mais absorvente.

TCM, 16h37. Reprise, colorido, 113 min

A Paixão de Cristo

The Passion Of The Christ. (Eua, 2004). Dir. de Mel Gibson, com Jim Caviezel, Maia Morgenstern, Monica Bellucci.

Polêmica produção dirigida por Gibson que mostra com um cruel detalhismo as últimas 12 horas de vida de Jesus Cristo. Causou polêmica na época, que não se sustenta hoje.

Telecine Touch, 19h40. Reprise, colorido, 135 min

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SUSPENSE

Aura

Um taxidermista tem a grande chance de concretizar sua estranha obsessão em cometer um crime perfeito quando acidentalmente mata um bandido. Ótimo clima de tensão.

Netflix, 2005, 133 min.

DRAMA

A Senhora da Van

Emocionante filme britânico, conta a história de uma excêntrica idosa que mora dentro de seu carro. Com Maggie Smith, que vive Mary Shepherd.

HBO GO, 2015, 104 MIN.

Matheus Mans

DVD

O MEDO

Direção: Damien Odoul

Um jovem soldado compartilha seus pensamentos durante a Primeira Guerra Mundial. Entre a esperança e o medo, seguimos o seu caminho através das cartas que envia para a sua amante. Mensagem pacifista, que impressiona pelas cenas de bombardeios

Crianças

ANIMAÇÃO

Happy Feet – O Pinguim

Os pinguins imperadores cantam para cortejar as fêmeas. Mano é péssimo cantor, mas é muito bom no sapateado. Mas isso não impede que ele seja mandado para o exílio.

HBO2, 7h55, reprise, colorido, 108 min.