Filmes na TV

Luzes da Cidade

City Lights. (EUA, 1931). Dir. e Interp. de Charles Chaplin, com Virginia Cherrill, Harry Myers.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Carlitos se apaixona por uma florista cega, a quem decide ajudar. Quando ela recupera a visão e o reencontra, surge uma das cenas mais belas da história do cinema. O cinema já falava quando o grande Chaplin fez a que não deixa de ser sua última comédia muda, símbolo de sua resistência contra a tecnologia. Há cenas primorosas no humor, como a luta do boxe, ainda imbatível pela coreografia e originalidade das situações cômicas. Um dos grandes filmes de todos os tempos, que revela ainda como Chaplin conhecia bem o público: ele se valeu de uma característica do cinema silencioso, quando os filmes eram projetados a 16 quadros por segundo, para criar os movimentos acelerados de Carlitos. O público imediatamente se identificou com o vagabundo e, em todo o mundo, criou-se o mito. Carlitos representa a própria humanidade.

Telecine Cult, 22h, reprise, P&B, 88 min.

VEJA TAMBÉM

Questão de Honra

A Few Good Men. (EUA, 1992). Dir. de Rob Reiner, com Tom Cruise, Jack Nicholson.

Drama intrigante, valorizado pelo elenco afiado. Dois homens da Marinha são acusados de um assassinato, mas a corporação vai a julgamento. A busca pela justiça encobre uma história sobre corrupção.

TCM, 19h41. Reprise, colorido, 90 min.

Uma Secretária do Futuro

Working Girl. (EUA, 1988). Dir. de Mike Nichols, com Melanie Griffith, Harrison Ford, Sigourney Weaver.

Secretária tem ótimas ideias, mas sua chefe as assume como se fossem suas. Até que um acidente deixa a chefe fora e a garota aproveita para mostrar seu valor.

Telecine Cult, 17h55. Reprise, colorido, 125 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

SUSPENSE

A Cilada

Um jovem, quase sem querer, se torna suspeite de uma série de crimes cometidos em sua cidade. Fórmula batida, mas diverte.

Netflix, 2016, 91 min.

DRAMA

O Grande Milagre

Em uma pequena cidade no Ártico, três baleias ficaram presas sob o gelo. Inconformado, um casal mobiliza pessoas e governos para socorrer os animais.

Telecine Play, 2012, 103 min.

AÇÃO

O Dia do Atentado

Mostra várias óticas sobre o atentado à Maratona de Boston. Apesar do nacionalismo exagerado, conta uma boa história. Com Mark Wahlberg como sargento da polícia.

Itunes, 2017, 133 min.

DVD

Uma Batalha do Inferno

No final da 2.ª Guerra, quando os aliados dão como certa sua vitória, experiente oficial americano faz um alerta aos superiores sobre a possibilidade de uma última ofensiva em massa dos nazistas. Elenco de primeira (Henry Fonda, Robert Shaw) garante diversão.

Crianças

ANIMAÇÃO

Shaun, o Carneiro

Shaun é um carneiro que tira um dia de folga com os outros animais, para sair da rotina da fazenda. Só que ele acaba mandando o fazendeiro para a cidade, onde ele perde a memória. Telecine Fun, 10h30. Reprise, colorido, 95 min.