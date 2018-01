Filmes na TV

Ali

Ali. (EUA, 2001). Dir. de Michael Mann, com Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O peso pesado Muhammad Ali já se tornaria uma figura lendária apenas pelas suas conquistas dentro do ringue. Sua história pessoal, porém, recheada de lances mirabolantes (como se recusar a lutar na Guerra do Vietnã) também o torna um homem incomum. Apresentar uma visão conjunta do mito e do cidadão é o desafio de Michael Mann. Depois de revelar uma direção segura e competente em O Informante, Mann repete a fórmula na vida do boxeador e, se em O Informante conseguiu mostrar que o truculento Russell Crowe sabe interpretar, ele fez o mesmo com Will Smith, que acompanhou inúmeras entrevistas de Ali para buscar seu jeito abusado de enfrentar as situações e as pessoas. Observou também as maravilhosas performances do lutador no ringue, especialmente seu jogo de pernas. Em cena, Smith deixa de lado os maneirismos para apresentar o ídolo em toda a sua plenitude.

Telecine Touch, 15h15. Reprise, colorido, 165 min.

VEJA TAMBÉM

Barbarella

Barbarella. (EUA, 1968). Dir. de Roger Vadim, com Jane Fonda, John Phillip Law.

Barbarella é uma habitante do ano 40.000 com a importante missão de encontrar o maléfico cientista Duran Duran e garantir, dessa forma, a existência da Terra. A missão é pretexto para mostrar a sexy Jane Fonda.

Telecine Cult, 16h25. Reprise, colorido, 110 min.

Corações Sujos

(Brasil, 2011). Dir. de Vicente Amorim, com Tsuyoshi Ihara, Du Moscovis.

Colônia japonesa no interior de São Paulo se recusa a aceitar a rendição do imperador Hirohito na 2.ª Guerra e assassina quem opina de forma contrária. Inspirado em livro de Fernando Morais.

Canal Brasil, 15h35. Reprise, colorido, 118 min.

Veja a programação da TV aberta

Veja a programação da TV fechada

Streaming

AÇÃO

O Contador

Ben Affleck é Christian Wolff, que tem síndrome de Asperger, um transtorno do espectro autista marcado por dificuldades de socialização, trabalha como contador de empresas. Mas, por trás de sua rotina, está um homem frio e violento.

HBO GO, 2016, 127 min.

COMÉDIA

Absolutely Fabulous

Duas amigas da alta sociedade fogem para o sul da França após um incidente afetar a imagem das duas na mídia.

Telecine Play, 2016, 87 MIN.

SUSPENSE

The Invisible Guardian

Ao voltar para sua cidade natal em busca de um assassino, uma policial é forçada a encarar seus próprios demônios do passado.

Netflix, 2017, 128 min.

DVD

O FIO DA NAVALHA

Elenco: Bill Murray.

Jovem americano vive uma experiência no front da 1.ª Guerra que o faz reavaliar a sua vida. Decidido a encontrar respostas para seus anseios mais espirituais, ele abdica de um grande amor e sai pelo mundo em busca do sentido da vida. Inspirado em Somerset Maugham.

Crianças

COMÉDIA

Os Caça-Fantasmas

Três universitários, parapsicólogos bissextos e desempregados criam uma iniciativa bem original: caçar os fantasmas que invadiram Nova York. Comédia de primeira.

TCM, 19h16. Reprise, colorido, 114 min.