Filmes na TV

Embriagado de Amor

Punch Drunk Love. (EUA, 2002). Dir. de Paul Thomas Anderson, com Adam Sandler, Emily Watson, Luis Guzman.

Sujeito excêntrico, que chora sem motivo aparente e coleciona caixas de pudim para acumular cupons que somam pontos em seu programa de milhagem aérea, tem a vida emocional controlada pelas sete irmãs. A situação só melhora quando ele se apaixona pela amiga de uma das irmãs (Emily Watson). Conhecido por filmes destinados a adolescentes idiotas, Adam Sandler surpreende com um atuação contida, representando com precisão o rapaz que está sempre prestes a explodir. O filme nasceu da vontade do cineasta Paul Thomas Anderson de trabalhar com Sandler. Para isso, tomou a medida inédita de escrever o papel. Acompanhou o ator no set de filmagem de outro diretor para vê-lo trabalhando. O personagem foi-se delineando, a história tomando forma. Até o ponto em que o ator, já cúmplice do diretor, começou a palpitar, especialmente nos diálogos.

TCM. 23h45. Reprise, colorido, 96 min.

O Escaravelho do Diabo

(Brasil, 2016). Dir. de Carlo Milani, com Marcos Caruso, Thiago Rossetti

Adaptado de Lúcia Machado de Almeida, mostra a série de crimes em que a vítima recebe antes uma caixa com um escaravelho dentro. Ótima adaptação de um clássico romance policial juvenil.

Telecine Action, 18h20. Reprise, colorido, 105 min.

Sintonia de Amor

Sleepless In Seattle. (EUA, 1993). Dir. de Nora Ephron, com Tom Hanks, Meg Ryan, Rita Wilson.

Viúvo não pensa em se casar, mas o filho acha que o pai tem de namorar. Assim, liga para um show de rádio para contar a história dele, o que interessa muitas mulheres.

TCM, 13h21. Reprise, colorido, 106 min.

Streaming

ANIMAÇÃO

As Aventuras de Peabody e Sherman

Diretamente de Rocky and Bullwinkle, série animada dos anos 1960, o cão Sr. Peabody e o jovem Sherman fazem uma viagem atrapalhada pelo tempo. Bom para crianças.

Netflix, 2014, 92 min.

COMÉDIA

Arrume um Emprego

Após a faculdade, casal enfrenta as dificuldades do mercado de trabalho. Assim, eles se apoiam em suas famílias e amigos para lidar com o cotidiano.

Telecine Play, 2016, 81 min.

FICÇÃO CIENTÍFICA

No Limite do Amanhã

O astro Tom Cruise interpreta um soldado que acaba ficando preso no tempo. Ele, então, começa a usar essa habilidade para salvar a humanidade de alienígenas.

HBO GO, 2014, 113 min

DVD

Balas Contra A Gestapo

Com: Humphrey Bogart, Conrad Veidt

A vida tranquila do apostador Gloves Donahue toma um rumo inesperado quando o seu padeiro favorito é assassinado. Gloves vê a cantora Leda Hamilton como suspeita, mas, com mais assassinatos, ele se vê envolvido em um complô organizado pelos nazistas.

Crianças

ANIMAÇÃO

Procurando Dory

Um ano após ajudar Marlin a reencontrar seu filho Nemo, Dory tem um insight e lembra de sua amada família. Com saudades, ela decide fazer de tudo para reencontrá-los. Telecine Premium, 22h. Reprise, colorido, 110 min.