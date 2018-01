Retorno a Ítaca

Retour À Ithaque. (França, 2014). Dir. de Laurent Cantet, com Isabel Santos, Jorge Perugorría, Fernando Hechavarría.

Após 16 anos exilado em Madri, Amadeo finalmente retorna a Havana. Para celebrar sua volta, ele e seus amigos se reúnem em um terraço com vista para a cidade e, à mesa, conversam sobre o passado, suas experiências e seus sentimentos a respeito do rumo de Cuba. O encontro é a oportunidade para o escritor Leonardo Padura (autor do argumento) reavaliar de forma crítica os mitos da revolução cubana. O autor, aliás, intercedeu pessoalmente para que o filme fosse exibido em Cuba, o que aconteceu em 2015. “É um longa feito com o coração e as vísceras de todos que trabalharam nele”, disse ele, que manteve negociação com o ministério da Cultura e o Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográficas, o Icaic. Padura, que está em São Paulo para participar do projeto Fronteiras do Pensamento, revela-se um artista fiel à sua obra.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Canal Brasil, 2H35. Reprise, Colorido, 86 min.

VEJA TAMBÉM

Esqueceram de Mim

Home Alone. (Eua, 1990). Dir. de Chris Columbus, com Macaulay Culkin, Joe Pesci.

Kevin é esquecido pela família durante a viagem de Natal. Sozinho, o garoto vira a casa de cabeça pra baixo para se livrar de dois ladrões. Clássico da comédia juvenil e projetou Macaulay Culkin como ator mirim.

Telecine Fun, 13h30. Reprise, Colorido, 115 min.

Disque M Para Matar

Dial M For Murder. (Eua, 1954). Dir. de Alfred Hitchcock, com Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings.

Para herdar fortuna da esposa e vingar traição, homem arma seu assassinato, que dá errado. Mais um grande suspense de Hitchcock, clássico na cena da tesoura.

TCM, 15h32. Reprise, Colorido, 105 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

SUSPENSE

Amnésia

Sofrendo perda de memória de curto prazo por conta de uma lesão, Leonardo Shelby (vivido por Guy Pearce) tenta encontrar o assassino de sua esposa. De Christopher Nolan.

NETFLIX, 2000, 113 min.

DOCUMENTÁRIO

Elvis É Assim

Edição especial do show de Elvis filmado no verão de 1970, com a adição de mais de 30 minutos de músicas originais.

ITUNES, 1970, 108 min.

DRAMA

Caçadores de Obras-Primas

De George Clooney e com Matt Damon e Bill Murray no elenco, este filme conta a história de um grupo de professores que recuperam obras roubadas por nazistas.

Telecine Play, 2014, 114 min.

Matheus Mans

DVD

Quando chega o Natal, uma típica família italiana se reúne na casa dos pais para a ceia. É quando descobrem que os velhinhos querem morar com algum deles. Comédia que ainda impressiona pela acidez, revelando o verdadeiro sentimento de uma família.

Crianças

AVENTURA

Feitiço de Áquila

Capitão e amada sofrem com maldição: ele vira lobo durante a noite, enquanto ela se transforma em águia até o sol se pôr. Simpática fábula, valorizada por Matthew Broderick.

Telecine Cult, 8h15. Reprise, Colorido, 130 min.