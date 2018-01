Filmes na TV

Aquarius

(Brasil, 2016). Dir. de Kleber Mendonça Filho, com Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos.

Clara (Sonia Braga) tem 65 anos, é jornalista aposentada, viúva e mãe de três adultos. Ela mora em um apartamento localizado na Avenida. Boa Viagem, no Recife, onde criou seus filhos e viveu boa parte de sua vida. Interessada em construir um novo prédio no espaço, os responsáveis por uma construtora conseguiram adquirir quase todos os apartamentos do prédio, menos o dela. Por mais que tenha deixado bem claro que não pretende vendê-lo, Clara sofre todo tipo de assédio e ameaça para que mude de ideia. O grande filme brasileiro de 2016 e certamente um dos melhores do mundo naquele ano. Uma análise crítica da sociedade brasileira a partir da personagem de Sonia Braga, no mais complexo papel de sua carreira ao personificar uma belíssima história de resistência do povo. E, de quebra, uma irresistível trilha sonora. Um filme obrigatório.

Telecine Cult, 15h25. Reprise, colorido, 165 min.

Silverado

Silverado. (EUA, 1985). Dir. de Lawrence Kasdan, com Danny Glover, John Cleese.

Em 1880, quatro caubóis dirigem-se à cidade de Silverado. Ao chegar, descobrem que a cidade é comandada por um xerife corrupto que, logo, se torna o principal inimigo do quarteto, disposto a salvar a cidade.

TCM, 13h11. Reprise, colorido, 134 min.

Estranha Obsessão

The Fan. (EUA, 1996). Dir. de Tony Scott, com Robert De Niro, Wesley Snipes, Ellen Barkin, Benicio Del Toro.

Vendedor fracassado pessoal e profissionalmente tem como única paixão o beisebol, principalmente o jogador Bobby Rayburn, estrela que passa por má fase.

TCM, 23h55. Reprise, Colorido, 117 min.

Streaming

SUSPENSE

Uma dama de óculos escuros com uma arma no carro

O nome é estranho, mas o filme é surpreendente. Conta a história de uma secretária que rouba o carro de seu patrão e viaja para ver o mar.

Itunes, 2017, 94 min.

DRAMA

O Silêncio do Céu

Uma mulher é estuprada em sua própria casa. Ainda assim, ela decide não contar para o marido. Ele, porém, já elabora um plano de vingança.

Netflix, 2016, 102 min.

COMÉDIA

Mundo Ordinário

Vivendo uma vida comum, o ex-roqueiro Perry entra numa crise de meia-idade. Por isso, ele resolve relembrar sua antiga vida dando uma grande festa.

Telecine Play, 2016, 84 min.

DVD

Jerry Lewis & Dean Martin

Pacote traz dois filmes estrelados por Jerry Lewis, que morreu no domingo, e Dean Martin: O Meninão e Ou Vai ou Racha. Em ambos, destaque para o humor de Lewis, que já demonstrava sua genialidade. Como extra, um show de stand-up com a dupla.

Crianças

ANIMAÇÃO

Pets – A Vida Secreta dos Bichos

Cachorro que mora em um apartamento sofre quando sua dona traz para casa um novo cão. Com isso, seus privilégios parecem ter acabado.

Telecine Pipoca, 12h25. Reprise, colorido, 99 min.