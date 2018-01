Florence: Quem é Essa Mulher?

Florence Foster Jenkins. (Eua, 2016). Dir. de Stephen Frears, com Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg.

Florence Foster Jenkins (vivida por Meryl Streep) é uma rica herdeira que persegue obsessivamente uma carreira de cantora de ópera. Aos seus ouvidos, sua voz é linda, mas, para todos os outros, é absurdamente horrível. O ator St. Clair Bayfield (Hugh Grant), seu companheiro, tenta protegê-la de todas as formas até que ela insiste em fazer um concerto em um grande teatro, diante de uma imensa plateia. Baseado em uma história real, o filme está inteiramente focado no talento de Meryl Streep – graças a seus vastos recursos (especialmente vocais), a atriz conquista a atenção e a simpatia do espectador, envolvido com aquela mulher totalmente desprovida de talento. A mesma história inspirou um musical, Gloriosa!, que foi encenada no Brasil por outra atriz talentosíssima, Marília Pêra, que também aprendeu a cantar totalmente errado.

Telecine Premium, 19H55. Reprise. Colorido, 110 min

VEJA TAMBÉM

Corra que a Polícia Vem Aí!

THE NAKED GUN. (EUA, 1988). DIR. DE DAVID ZUCKER, COM LESLIE NIELSEN

O tenente Frank Drebin descobre um plano para assassinar a rainha da Inglaterra durante sua visita a Los Angeles. Apenas um pretexto para uma enxurrada de piadas infames, mas extremamente engraçadas.

TCM, 13h09. Reprise, Colorido, 91 Min.

Por Um Punhado de Dólares

Per Un Pugno Di Dollari. (Itália, 1964). Dir. De Sergio Leone, Com Clint Eastwood, Gian Maria Volonté.

Pistoleiro chega numa cidade em guerra. Dois grupos rivais notam a habilidade do forasteiro, e cada um oferece uma proposta para ele ajudá-los na disputa.

Telecine Cult, 23h35. Reprise, Colorido, 110 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

AVENTURA

Onde Está Segunda?

Em um futuro onde só filhos únicos são permitidos, seis irmãs gêmeas tentam se esconder do governo enquanto procuram uma sétima desaparecida. Com Noomi Rapace e Willem Dafoe.

NETFLIX, 2017, 123 min.

BIOGRAFIA

Besouro

Manoel aprende capoeira quando criança para aprender virtudes da concentração. Quando maior, o rapaz precisa defender seu povo da opressão.

Telecine Play, 2009, 88 min.

DRAMA

O Zoológico de Varsóvia

Conta a história de um casal que comanda um zoológico em Varsóvia, na Polônia, até que a região é invadida pelos nazistas. Emociona.

ITUNES, 2017, 127 min

Matheus Mans

DVD

A incrível história do explorador inglês Percy Fawcett (Charlie Hunnan) que, depois de se aventurar pelo mundo, busca uma cidade perdida no meio da Amazônia, nos anos 1920. Bela aventura, com roteiro bem dosado e inspirado em um caso real.

Crianças

AÇÃO

Homem-Formiga

Inventor da fórmula que permite o encolhimento precisa impedir que ex-pupilo consiga replicar o feito e vender a tecnologia para uma organização do mal. Ótimos efeitos.

Telecine Action, 13h35. Reprise, Colorido, 125 min.