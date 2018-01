O Cavaleiro Solitário

Pale Rider. (Eua, 1985). Dir. E Interpretação de Clint Eastwood, com Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Chris Penn.

O faroeste sempre ocupou um lugar especial na carreira do ator e cineasta Clint Eastwood. Convidado para ir à Itália por Sergio Leone, nos anos 1960, eles iniciaram o ciclo de spaghetti western que se tornou um clássico. De volta à América, Eastwood logo se lançou como diretor, tornando-se um dos mais importantes da atualidade – e não apenas no faroeste. Dirigido em 1985, O Cavaleiro Solitário concorreu no Festival de Cannes e é uma releitura do clássico Os Brutos Também Amam, o famoso Shane de George Stevens. Ele interpreta um pistoleiro que vai a uma cidadezinha de mineradores onde tenta resolver os conflitos. A diferença é que aqui a história é vista a partir dos olhos de uma garotinha e não de um menino, como no clássico de Stevens. Se não tem o mesmo vigor extremado do original, o filme de Eastwood é uma releitura muito interessante.

TCM, 14H48. Reprise, COL., 115 min.

VEJA TAMBÉM

Minha Mãe é Uma Peça 2

(Brasil, 2016). Dir. de César Rodrigues, com Paulo Gustavo, Rodrigo Pandolfo.

Continuação de um grande sucesso de bilheteria. Agora rica, Dona Hermínia lida com a ausência dos filhos, que saíram de casa. Para compensar, ela ganha um neto e recebe a visita da irmã que é a mais detestada da família.

Telecine Premium, 16H35. Reprise, Colorido, 105 Min.

O Tigre e o Dragão

Crouching Tiger, Hidden Dragon. (Eua, Taiwan, 2000). Dir. De Ang Lee, Com Chow Yun-Fat, Xian Gao, Zhang Ziyi.

Lendário guerreiro decide se retirar e entrega sua mítica espada de jade a uma guerreira que o iguala em valor e habilidade, para que ela a entregue a seu amigo, líder de Pequim.

TCM, 16H43. Reprise, Colorido, 120 min.

Streaming

SÉRIE

Os Defensores

Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage e Punho de Ferro unem suas forças quando uma conspiração ameaça Nova York. Nova série original da Netflix.

NETFLIX, 2017, 50 min.

BIOGRAFIA

Mais Forte Que o Mundo

Conta a história de lutador de UFC José Aldo, que sai de uma pequena cidade no norte do País para o mundo. Direção surpreendente e criativa de Afonso Poyart, apesar dos exageros.

Telecine Play, 2016, 120 min.

DRAMA

A Onda

Ótimo filme alemão, conta a história do professor que testa o totalitarismo na sala de aula e o resultado sai do controle.

ITUNES, 2008, 106 min.

Matheus Mans

DVD

Um médico é escolhido para coordenar a remoção de pacientes de um hospital prestes a ser desativado. Na noite da transferência, uma menina de 10 anos desaparece sem deixar vestígios. Raro exemplo de terror brasileiro – funciona bem, embora exagere no som.

Crianças

ANIMAÇÃO

Kubo e as Cordas Mágicas

Kubo vive uma vida normal no Japão. Até que um espírito vingativo do passado muda completamente sua vida, ao fazer com que todos os tipos de deuses e monstros o persigam.

Telecine Pipoca, 22h. Reprise, Colorido, 115 min.