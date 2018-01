Filmes na TV

Thelma & Louise

Thelma & Louise. (Eua, 1991). Dir. de Ridley Scott, com Susan Sarandon, Geena Davis, Brad Pitt.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Louise trabalha como garçonete e tem um relacionamento conturbado com o músico Jimmy. Thelma é casada com Darryl, que deseja que ela seja a dona de casa perfeita. Cansadas da vida que levam, as amigas decidem pegar a estrada para fugir da rotina, mas tudo se complica quando elas cometem um crime. Na época de seu lançamento, o filme de Ridley Scott dividiu opiniões, entre os entusiasmados pelo poder feminino (as heroínas que fazem e acontecem atiçaram a imaginação das mulheres) e aqueles que contestaram o roteiro que prega a necessidade de a mulher usar os instrumentos do homem para triunfar no universo machista. Passado tanto tempo e sob um olhar contemporâneo, é possível dizer que os dois lados têm razão. Mas o melhor ainda é observar a força de Susan e Genna como mulheres e atrizes e um jovem e belo Pitt despontando.

Telecine Touch, 17H20, Reprise, Colorido, 145 min.

VEJA TAMBÉM

As Loucas Aventuras de James West

Wild Wild West. (Eua, 1999). Dir. de Barry Sonnenfeld, com Kevin Kline, Will Smith

Um plano para assassinar o presidente dos EUA está em andamento. Para impedir, dois dos mais destemidos agentes do governo americano são convocados pelo presidente.

TCM, 18h32. Reprise, Colorido, 107 min.

Yves Saint-Laurent

(Bélgica, França, 2014). Dir. de Jalil Lespert, com Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlote Le Bon.

O jovem Yves Saint-Laurent é chamado para cuidar da prestigiosa grife de alta-costura de Christian Dior. É o início do surgimento da moda internacional.

Telecine Cult, 17h15. Reprise, Colorido, 120 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

DRAMA

Fala Comigo

Ótimo filme nacional, conta a história de um rapaz que se apaixona por uma das pacientes de sua mãe, que é terapeuta. Com Denise Fraga.

ITUNES, 2017, 92 MIN.

DOCUMENTÁRIO

Invictos

Conheça a inspiradora história da equipe de futebol americano colegial e de seus esforços heroicos para alcançar pela primeira vez as finais do campeonato.

NETFLIX, 2011, 113 min.

COMÉDIA

Café Society

Filme mais recente de Woody Allen acompanha a história de um jovem escritor que busca ingressar na indústria de cinema de Hollywood. Divertido, apesar de não ser o melhor de Allen.

ITUNES, 2016, 95 min.

Matheus Mans

DVD

Um reparador de eletrodomésticos sonha em ser detetive. A chance aparece quando ele ajuda a descobrir o paradeiro do sobrinho de uma rica. Na verdade, a trama é apenas um pretexto para Jerry Lewis exibir seu talento incomparável para o humor. Imperdível.

Crianças

JUVENIL

Jimmy Bolha

Afetado por uma deficiência imunológica, o jovem Jimmy vive trancado em seu quarto até descobrir que a garota de seus sonhos está para se casar. É hora de sair da bolha.

TCM, 10h52. Reprise, Colorido, 85 min