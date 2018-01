Filmes

Duelo de Titãs

Remember The Titans. (EUA, 2000.) Dir. de Boaz Yakin, com Denzel Washington, Will Patton, Ryan Gosling, Donald Faison.

Como roteirista, Boaz Yakin participou de filmes como O Príncipe da Pérsia – Areias do Tempo, que tinha certo charme, mas não agradou muito ao público por transformar um videogame numa aventura à moda antiga. Ele dirigiu depois essa história real sobre o primeiro negro a treinar o time de futebol de uma renomada universidade da Virginia, após os movimentos por direitos civis nos anos 1960. O mais interessante nessa trama sobre a quebra de paradigmas raciais no esporte é o embate entre os dois treinadores, o branco, de saída, e o negro, que está chegando, cada um com motivos para desistir e odiar o outro, mas que precisam se unir numa jornada épica. Foi um dos primeiros papéis de Ryan Gosling, mas quem domina a cena, compreensivelmente, é Denzel Washington. E o filme dialoga com Um Limite Entre Nós, do próprio Denzel, que concorreu ao Oscar neste ano.

TCM, 19h16. Reprise, colorido, 113 min.

Anjos da Noite – A Evolução

Underworld Evolution. (EUA, 2006.) Dir. de Len Wiseman, com Kate Beckinsale, Scott Speedman, Michael Sheen.

No segundo filme da série, a vampira Selene tenta descobrir a origem da guerra com os lobisomens, que a impede de levar adiante o romance com Michael Corvin/Speedman.

Studio, 16h25. Reprise, colorido, 106 min.

Anjos da Noite – A Rebelião

Underworld: Rise Of The Lycans. (EUA, 2009.) Dir. de Patrick Tatopoulos, com Rhona Mitra, Michael Sheen.

Kate Beckinsale aparece bem pouquinho, no fim, nesse filme que é uma espécie de ‘prequel’ dos anteriores Anjos da Noite e Anjos da Noite – A Evolução. Programa para fãs.

Studio, 18h15. Reprise, colorido, 93 min.

Streaming

SÉRIE

White Gold

Nova série original da Netflix, White Gold conta a história de uma loja inglesa dos anos 1980 que faz de tudo para fechar uma venda.

Netflix, 2017, 50 min.

INFANTIL

Meu Amigo, o Dragão

Emocionante releitura de um desenho clássico da Disney, Meu Amigo, o Dragão mostra a amizade de um menino com um simpático dragão. Conta com Robert Redford no elenco.

Telecine Play, 2016, 103 min.

DRAMA

A Paixão de Augustine

Augustine comanda o coral de um convento, que se torna sensação e ganha todos os prêmios. No entanto, as coisas complicam quando o governo ameaça fechar a escola.

Itunes, 2017, 103 min.

DVD

ARGENTINA

Espanha, 2016. Dir. de Carlos Saura.

Na sua série de filmes ensaísticos musicais, o espanhol Saura já havia abordado o tango. Pois agora ele se inspira no vento Zonda, que sopra no noroeste argentino e faz dele o mote para viajar pela cultura da região, com direito a homenagens a Mercedes Sosa e Atahualpa Yupanqui.

Crianças

ANIMAÇÃO

Toy Story 3

No terceiro filme da série da Pixar, Andy vai para a faculdade e decide guardar os brinquedos no sótão. Mas eles fogem e vão parar numa creche, com novos brinquedos.

Telecine Fun, 18h25. Colorido, 103 min.