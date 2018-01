Filmes na TV

Xingu

(Brasil, 2012.) Dir. de Cao Hamburger, com Caio Blat, João Miguel, Felipe Camargo, Maria Flor, Augusto Madeira.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A epopeia de desbravamento do Brasil dos irmãos Villas-Boas. Orlando é o articulador entre as etnias indígenas e o poder oficial. Cláudio, é o grande idealista e o mais consciente da contradição da expedição – “Nós somos o antídoto e o veneno.” O caçula Leonardo é o mais ardente, mas suas atitudes provocam polêmicas. Produção de prestígio que o produtor Fernando Meirelles encomendou ao atual diretor de Malhação, o filme não sensibilizou o público dos cinemas, embora tenha cenas fortes e um final que permanece com o espectador. Funcionou bem melhor como série da Globo. Merece atenção, mesmo que os irmãos Villas-Boas não sejam uma unanimidade, com direito a críticas no documentário Martírio, de Vincent Carelli, que olha parte dessa história pelo foco dos índios, não dos homens brancos.

Canal Brasil, 18 HORAS. Reprise, Colorido, 103 min.

VEJA TAMBÉM

Nascido em 4 de Julho

Born On The 4th Of July. (Eua, 1989.) Dir. de Oliver Stone, com Tom Cruise, Willem Dafoe, Kyra Sedgewick.

Oscars de direção e montagem e uma grande atuação do astro Cruise, reconstituindo a experiência real de Ron Kovic no Vietnã. Ele correndo na chuva, ao som de Moon River, é de doer.

Telecine Cult, 12H55. Reprise, Colorido, 144 min.

Eu os DEclaro Marido e... Larry

I Now Pronounce You Chuck & Larry. (Eua, 2007.) Dir. de Dennis Dugan, com Adam Sandler, Jessica Biel.

Amizade de bombeiros é colocada à prova quando um pede ao outro que se casem para que possa ter direito a ajuda do governo. Humor incorreto.

FOX, 17H50. Reprise, Colorido, 110 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

TERROR

Raw

Filme extremamente polêmico, conta a história de uma jovem vegetariana que é dominada por uma vontade avassaladora de devorar carne humana após um trote na faculdade.

NETFLIX, 2016, 98 min.

AÇÃO

Jason Bourne

Jason Bourne é encontrado por um hacker que oferece informações sobre seu passado. Após relutar, ele decide voltar aos EUA.

Telecine Play, 2016, 123 min.

POLICIAL

Aura

Um taxidermista tem a grande chance de concretizar sua estranha obsessão em cometer um crime perfeito quando acidentalmente mata um bandido. Ótimo clima de suspense.

NOW, 2005, 134 min.

Matheus Mans

DVD

Sophia Loren ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes, e na sequência o Oscar de Hollywood por seu papel como Cesira. Durante a 2.ª Guerra, ela vê a filha ser estuprada por soldados em fuga. É forte, mas é a negação do neorrealismo, formatado para o brilho da estrela.

INFANTIL

Flubber – Uma Invenção Desmiolada

Robin Williams faz cientista que se mete em confusão ao criar substância verde que faz com que as pessoas pulem sem parar. O que é, o que é?

TEL. FUN, 10H05. COLORIDO, 93 MIN.