Ferrugem e Osso

Rouille Et Os. (França, 2013.) Dir. de Jacques Audiard, com Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Céline Sallette.

Jacques Audiard sempre foi um habitué de Cannes e, desde o sucesso de público e crítica de O Profeta, de 2009, era só uma questão de tempo até ele ganhar a Palma de Ouro. O prêmio veio por O Refúgio, em 2015, como poderia ter sido pelo cartaz de hoje da TV paga. Matthias Schoenaerts faz um pugilista que vive de pequenas lutas – um derrotado profissional. Envolve-se com Marion Cotillard, como mulher que se apresentava em shows com orcas, foi atacada por uma delas e teve as pernas amputadas. A par do prodígio técnico – as pernas apagadas digitalmente –, Marion, por uma questão de temperamento, é intensa na exposição da vulnerabilidade da personagem. A cena de sexo desses dois é de cortar o fôlego. A sensação de estar invadindo a privacidade de pessoas tão sofridas é compensada por uma espécie de euforia, a de ver grandes atores no auge.

SONY, 23 H. Reprise, Colorido, 120 min.

Carrossel de Emoções

Roustabout. (Eua, 1964.) Dir. de John Rich, com Elvis Presley, Barbara Stanwyck.

Completam-se nesta quarta, 16, 40 anos da morte de Elvis Presley e a TV paga lembra a data. Elvis faz cantor contratado por Barbara Stanwyck para tentar salvar seu parque de diversões. Acredite – é melhor que parece.

PARAMOUNT, 0 H. Reprise, Colorido, 101 min.

Riscado

(Brasil, 2011.) Dir. de Gustavo Pizzi, com Karine Teles, Octávio Müller, Gisele Froes.

Karina Teles ganhou seu primeiro prêmio de melhor atriz no Festival do Rio por seu papel nesse filme. Uma atriz em busca de reconhecimento. É ótima, para dizer-se o mínimo.

Canal Brasil, 18 H. Reprise, Colorido, 85 min.

Um Contratempo

Suspense espanhol de tirar o fôlego, Um Contratempo conta a história de um homem que é acusado de matar a amante. Tão bom quanto El Cuerpo, do mesmo diretor.

NETFLIX, 2017, 107 min.

Argo

Vencedor do Oscar de Melhor Filme, Argo conta a história de um grupo de americanos que precisam escapar do Irã. Com direção de Ben Affleck.

ITUNES, 2012, 120 min.

Náufrago

Tom Hanks sofre um acidente de avião e fica sozinho numa ilha deserta. A partir daí, ele precisará fazer de tudo para sair de lá. Emocionante do começo ao fim.

Telecine Play, 2000, 141 min.

Matheus Mans

DVD

Michael Sturminger adapta sua peça sobre o mito de Casanova. O próprio Giacomo, celebrado como sedutor, invade a montagem e intervém nas reconstituições de suas óperas Don Giovanni e As Bodas de Fígaro. A trilha e a atuação de John Malkovich valem o esforço.

Crianças

Fuga de Nova York

Na verdade, trata-se de um duplo de John Carpenter e o telespectador poderá emendar Fuga de Nova York com Fuga de Los Angeles. Kurt Russell está nos dois, e com pancadaria.

TCM, 22 H. Reprise, Colorido. 200 min.