Dona Flor e Seus Dois Maridos

(Brasil, 1976.) Dir. de Bruno Barreto, Com Sônia Braga, José Wilker, Mauro Mendonça, Nelson Xavier, Nelson Dantas .

Durante muito tempo – até ser desbancada por Tropa de Elite 2/O Inimigo Agora É Outro, em 2010 –, a adaptação do romance de Jorge Amado por Bruno Barreto permaneceu no posto de maior bilheteria do cinema brasileiro. Florípedes, quituteira baiana, fica viúva. Casa-se de novo, mas só reencontra o prazer – na cama e na vida – quando o falecido volta para vadiar e ela fica com dois maridos. Sônia, Wilker, Mauro Mendonça, o elenco perfeito contribui, e muito, para o clima de encantamento, mas não dá para não mencionar a trilha de Chico Buarque e Francis Hime, incluindo O Que Será?, imortalizada por Simone. É um daqueles raros filmes que deixam o espectador em estado de graça. Uma bela história, muito bem contada. Uma atriz, Sônia, que consegue ser, ao mesmo tempo, encarnação de talento, beleza e comportamento libertário.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 118 min.

VEJA TAMBÉM

Se Meu Apartamento Falasse

The Apartment. (Eua, 1960.) Dir. De Billy Wilder, Com Jack Lemmon, Shirley Maclaine, Fred Macmurray.

Oscar de filme e direção. Lemmon sobe na firma emprestando apartamento para o chefe. Ele ama a garota do elevador e Shirley é a amante de MacMurray. Um grande Billy Wilder.

Telecine Cult, 12H45. Reprise, Colorido, 125 MIN.

Os Fuzis

(Brasil, 1963.) Dir. De Ruy Guerra, Com Átila Iório, Nelson Xavier, Paulo César Pereio, Hugo Carvana, Maria Gladys.

Soldados armados tentam impedir ataque de população faminta a armazém repleto de comida. Clássico do Cinema Novo, Urso de Prata em Berlim – o melhor filme de Ruy?

Canal Brasil, 18 H. Reprise, P&B, 81 min.

Streaming

COMÉDIA

O Palácio Francês

Arthur é um homem simples que começa a trabalhar como redator para um ambicioso ministro francês. Rapidamente, ele entra no complexo jogo político. Divertida comédia de bastidores.

Google Play, 2014. 114 min.

AÇÃO

A Era da Escuridão

Um seleto grupo de agentes secretos da resistência coreana embarca em uma missão sigilosa para contrabandear explosivos. O objetivo é destruir parte do exército japonês que ocupa o país.

ITUNES, 2017, 140 min.

DOCUMENTÁRIO

I am Bolt

Acompanha a vida do medalhista olímpico Usain Bolt nos treinos e na intimidade.

Telecine Play, 2016, 108 min.

DVD

O oitavo filme da série que tem resistido a tudo, até a morte do coprotagonista, Paul Walker. Toretto/Vin Diesel, agora não mais como uma família. E tudo por causa da pérfida Charlize Theron. Mas se você não acha que ele vai reverter a situação é porque nunca entendeu nada.

Crianças

ANIMAÇÃO

O Bicho Vai Pegar 4

No quarto filme da série o urso foge ao acampamento de verão com medo de lendário animal da floresta. Os amigos vão tentar ajudá-lo a superar o trauma. Boa diversão.

Hbo Family, 13H27. Colorido, 80 min.