Filmes

Cidade de Deus

(Brasil, 2002.) Dir. de Fernando Meirelles, com Leandro Firmino Da Hora, Douglas Silva, Alexandre Rodrigues, Matheus Nachtergaele, Alice Braga.

Destaque na mostra que comemora 30 anos do Instituto Cultural Itaú, o longa que Fernando Meirelles adaptou do livro de Paulo Lins volta à TV paga. Dois garotos seguem trilhas distintas. Um vira fotógrafo e o outro comanda o tráfico na Cidade de Deus. Há 15 anos, o filme provocou polêmica porque parte da crítica acusou o diretor de praticar uma cosmética da fome, na contramão da estética da fome glauberiana – estamos falando do mítico Glauber Rocha. Com o tempo, Cidade de Deus passou a ser visto como clássico inconteste do cinema da chamada Retomada, chegando a vencer o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e também servindo de apresentação para Meirelles em Hollywood, onde seu filme despertou a admiração de Steven Spielberg e foi indicado para quatro categorias no Oscar – direção, fotografia, montagem e roteiro.

FOX, 17h50. Reprise, colorido, 135 min.

VEJA TAMBÉM

Exilados do Vulcão

(EUA, 2013.) Dir. de Paula Gaetán, com Simone Spoladore, Vincenzo Amato, Bruno Cesário, Clara Choveaux.

Paula Gaetán faz um cinema sensitivo e intelectualizado em que a própria linguagem está sempre em discussão. Mulher salva cartas e fotos, que viram vestígios de um grande amor.

Telecine Cult, 18h15. Reprise, colorido, 125 min.

Ambição Acima da Lei

Posse. (EUA, 1975.) Dir. e Interpretação De Kirk Douglas, com Bruce Dern, James Stacy, Alfonso Arau.

Xerife transforma caçada a fugitivo num evento gigantesco para se lançar na carreira política. Western de alta voltagem crítica, o melhor filme de Kirk como diretor.

Paramount, 1h40. Reprise, colorido, 94 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

No Limite do Amanhã

Tom Cruise fica preso no tempo durante uma missão militar contra alienígenas. A partir daí, ele precisará salvar os humanos. Filme pouco conhecido, mas muito divertido.

HBO GO, 2014, 113 min.

CLÁSSICO

O Sol É Para Todos

Baseado no clássico da literatura, O Sol É Para Todos conta a história de um advogado que defende um homem negro inocente.

Netflix, 1962, 129 min.

DRAMA

A Cabana

Conta a história de um homem que se encontra com Deus, numa cabana, após a morte da filha. Apesar de uma história um pouco piegas, deve agradar a quem gosta do livro.

Looke, 2017, 132 min.

DVD

CINEMA

Western Volume 5

Importante diretor de westerns, Andre De Toth assina A Quadrilha Maldita, um dos títulos no novo pacote da Versátil que também tem dois grandes filmes de Allan Dwan – Homens Indomáveis e A Renegada. O incrível é que John Wayne, na capa, estrela o pior filme – Chisum.

Crianças

AÇÃO

Um Tira no Jardim de Infância

Schwarzenegger se disfarça como professor de jardim de infância para prender traficante, pai de um dos aluninhos. Divertido e movimentado.

Telecine Fun, 12h40. Colorido, 111 min.