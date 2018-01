Filmes

O Quinto Elemento

The Fifth Element. (França, 1997.) Dir. de Luc Besson, com Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich.

O francês Luc Besson é aquele diretor que a crítica ama odiar. Prova disso é a recepção a sua nova fantasia científica, em cartaz nos cinemas. Valerian e a Cidade dos Mil Planetas tem recebido elogios pelo visual, mas sua história é considerada infantil – o que também se pode dizer de Avatar, de James Cameron, por exemplo (mas ninguém diz). Há 20 anos, quando Besson fez o cartaz da TV paga os próprios produtores lhe diziam que ficção cientifica era coisa de Hollywood, não de francês. Mas o filme terminou sendo um me gassucesso por seu particular senso de humor. Um motorista de táxi do século 23 acolhe uma passageira misteriosa e ela pode ser o quinto elemento, que vai salvar o mundo. Prepare-se para as cenas com a bizarra cantora de ópera. De certa forma, antecipam a participação de Rihanna em Valerian.

Paramount, 14h45. Colorido, 127 min.

VEJA TAMBÉM

Gangues de Nova York

Gangs Of New York. (Eua, 2002.) Dir. de Martin Scorsese, com Leonardo Dicaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz.

Guerras de gangues em Nova York, no século 19. O primeiro longa de Scorsese com DiCaprio dividiu a crítica. Grande filme ou fracasso monumental? O segundo, com certeza.

TCM, 22 horas. Reprise, colorido, 168 min.

Matadores de Velhinhas

The Ladykillers. (Eua, 2004.) Dir. de Joel E Ethan Coen, com Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans, Jk Simmons.

Remake da comédia clássica de 1955. Tom Hanks aluga quarto na casa de velhinha sulista e planeja matá-la. Embora o original seja (muito) melhor, a nova versão é uma bela farsa.

Telecine Cult, 0h05. Reprise, colorido, 104 min.

Streaming

COMÉDIA

Tootsie

Michael é um ator talentoso, mas que acaba indo parar na lista negra de Hollywood. Para trabalhar, então, ele interpreta a personagem de sua vida.

Itunes, 1982, 116 min.

MUSICAL

The Rocky Horror Picture Show

Ótimo musical, mostra um casal que descobre Rocky, criação de um excêntrico cientista. Com Susan Sarandon.

Telecine Play, 1975, 97 min.

DRAMA

Evereste

Baseado numa história real, Evereste mostra dois grupos que sofrem um acidente ao tentar escalar o famoso monte. Apesar de alguns problemas na execução, é um bom filme para passar o tempo.

Itunes, 2015, 116 min.

DVD

Álbum De Família

Irmãs se reúnem após longo período de afastamento e têm de lidar com segredos de família, velhos ressentimentos – e a doença da mãe. O elenco faz a diferença. Ou você acha que não vale ver Julia Roberts, Meryl Streep, Benedict Cumberbatch e Ewan McGregor?

Crianças

INFANTIL

Esqueceram de Mim

A família parte em viagem de férias e se esquece de Kevin. Ele curte a casa, mas surgem ladrões. O ator que faz o pai, John Heard, morreu em julho, aos 71 anos.

Telecine Fun, 10h15. Colorido, 103 min.