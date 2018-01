Filmes

Amor em Sampa

(Brasil, 2016.) Dir. de Carlos Alberto Riccelli E Kim Riccelli, com Bruna Lombardi, Carlos Alberto Riccelli, Rodrigo Lombardi, Du Moscovis.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bruna Lombardi e o marido moraram um tempo em Los Angeles, preparando-se para voltar ao Brasil para escrever e dirigir filmes. Uma amiga perguntou a Bruna – ‘Tem certeza de que não esqueceu uma cópia do roteiro no táxi?’ Pois Amor em Sampa tem elementos muito próximos – praticamente iguais – a La La Land, o musical de Damien Chazelle que venceu o Oscar deste ano. A narrativa coral mescla histórias de amor justamente em torno da figura de um taxista. E todo o mundo canta e dança, na tentativa de transformar São Paulo numa cidade sonhada, senão propriamente de sonho. Embora irregular, o filme tem certo charme. E o elenco, claro, ajuda. É muita gente bonita e talentosa alternando-se frente às câmeras e, nesse sentido, o filme do casal Bruna/Riccelli tem algo do Woody Allen de Todos Dizem Eu Te Amo.

Canal Brasil, 22 horas. Reprise, colorido, 113 min.

VEJA TAMBÉM

Resident Evil – o Hóspede Maldito

Resident Evil. (EUA, 2002.) Dir. de Paul W. S. Anderson, com Milla Jovovich.

Milla Jovovich gosta de dizer que o filme do game lhe deu mais que um papel – uma família. Ela se casou com o diretor, tiveram filhos. E a série durou até o número 6.

Sony, 14 horas. Às 17h45, o canal exibe o 3.

Bravura Indômita

True Grit. (Eua, 1969.) Dir. de Henry Hathaway, com John Wayne, Kim Darby.

O western que deu o Oscar para John Wayne. Muito melhor que o remake dos Irmãos Coen com Jeff Bridges. Xerife bêbado e caolho ajuda garota a vingar a morte do pai no Velho Oeste.

Telecine Cult, 15h05. Reprise, colorido, 128 min.

Veja a Programação da TV Aberta

Veja a Programação da TV Fechada

Streaming

BIOGRAFIA

Getúlio

Biografia de Getúlio Vargas, essa produção nacional narra os últimos dias do ex-presidente no Brasil. Tony Ramos está irreconhecível.

Netflix, 2014, 100 min.

DRAMA

Um Homem Chamado Ove

Indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Um Homem Chamado Ove mostra a vida de um homem amargurado, mas que acaba fazendo amizade com os novos vizinhos.

Itunes, 2016, 115 min.

AVENTURA

Godzilla

Releitura da clássica história japonesa, mostra um monstro que ameaça toda a humanidade. Dividiu opiniões do público, mas diverte.

HBO GO, 2014, 123 min.

DVD

O PRISIONEIRO DA ILHA DOS TUBARÕES

Um clássico do mestre John Ford, contando, em preto e branco, a história do médico Samuel Mudd, que tratou o assassino do presidente Abraham Lincoln e foi encarcerado na ilha do título. Grande em todos os sentidos, um filme que vale recuperar.

ANIMAÇÃO

Looney Tunes – Rabbit Run

Lola inventa um perfume que a deixa invisível com o Pernalonga. E os dois têm de fugir do FBI e der uma gangue que quer se apropriar da fórmula.

Habo Family, 10h05. Colorido, 72 min.