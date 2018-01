Filmes na TV

Guerra dos Mundos

War Of The Worlds. (EUA, 2005.) Dir. de Steven Spielberg, com Tom Cruise, Dakota Fanning, Tim Robbins.

Sem fazer uma referência explícita ao ataque às torres gêmeas, Spielberg realizou, no biênio 2004/2005, uma trilogia informal que reflete, mais do que qualquer filme sobre o tema, o clima da ‘América’ sob George W. Bush, após o 11 de Setembro. A paranoia, o ódio racial, o apelo ao militarismo como elemento de unificação do país percorrem Terminal Munique Guerra dos Mundos. O último é o remake de um clássico de H.G. Wells que havia inspirado outra versão, dirigida por Byron Haskin, durante a Guerra da Coreia, nos anos 1950. Tom Cruise enfrenta alienígenas só para proteger a filha e devolvê-la intacta à mãe na cena final. Como John Wayne, em Rastros de Ódio, do mestre John Ford, é um solitário, que não se integra e permanece um outsider. E os efeitos – as cenas de destruição são das mais impressionantes filmadas. E ainda tem o som.

FOX, 22h30. Reprise, colorido.

Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora É Outro

(Brasil, 2010.) Dir. de José Padilha, com Wagner Moura, Irandhir Santos, Maria Ribeiro, André Ramiro, Millhem Cortaz.

A maior bilheteria da história do cinema nacional. O Capitão Nascimento às voltas com a corrupção na polícia. Polêmico e forte.

Canal Brasil, 22 horas. Reprise, Colorido, 116 min.

A Joia do Nilo

The Jewel Of The Nile. (Eua, 1985.) Dir. de Lewis Teague, com Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny De Vito.

Michael Douglas, Kathleen Turner e uma ‘joia’ muito especial. OK, Tudo por Uma Esmeralda era melhor, mas a diversão continua. Teague era bom diretor, mas não foi adiante.

Telecine Cult, 0h10. Reprise, Colorido, 104 min.

Streaming

DRAMA

Faces de uma Mulher

Filme com uma narrativa interessante, que mistura várias passagens da vida de uma mulher para compor a sua personalidade. Boa produção francesa.

Itunes, 2017, 111 min.

COMÉDIA

Chef

Filme ótimo para passar o tempo, Chef conta a história de um renomado cozinheiro que sai pelos Estados Unidos com um simples food truck.

Netflix, 2014, 114 min.

POLICIAL

A Recompensa

Após 12 anos na prisão, um famoso arrombador de cofres volta para as ruas de Londres em busca da sua recompensa por ter ficado de boca fechada durante todo esse tempo.

Looke, 2013, 93 min.

DVD

Psicose

EUA, 1960. Dir. de Alfred Hitchcock, com Anthony Perkins. Paramount. R$ 16,90

A Coleção Hitchcock, resgata – baratinho e com montes de extras – o clássico que o mestre do suspense realizou incorporando técnicas de TV. A cena antológica do assassinato na ducha é para ser (re)vista quadro a quadro. São 70 posições de câmera em 44 segundos.

Crianças

ANIMAÇÃO

Animais Unidos Jamais Serão Vencidos

Os animais da savana unem-se para enfrentar a falta d’água. E a solução é se apropriar da reserva de um resort de luxo. Um infantil com questão social.

HBO Family, 11h46. Colorido, 93 min.