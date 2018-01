O Seresteiro de Acapulco

Fun In Acapulco. (Eua, 1963.) Dir. de Richard Thorpe, com Elvis Presley, Ursula Andress, Paul Lukas.

Completam-se na quarta-feira da próxima semana, 16, 50 anos da morte de Elvis Presley. A TV paga antecipa-se à data programando os filmes do (eterno) rei do rock. No canal Paramount, passam hoje dois filmes consecutivos, e ao Seresteiro segue-se Saudades de Um Pracinha, de Norman Taurog, de 1960, com Elvis e Juliet Prowse. Embora fora de ordem (cronológica), os dois filmes celebram o mito. Saudades de Um Pracinha inspira-se no período em que Elvis serviu no Exército na Alemanha. Em Seresteiro, ele é um trapezista que supera o trauma das alturas saltando no mar do arrecife da praia mexicana. Em ambos, Elvis conta com belas parceiras – Ursula Andress, recém-saída da praia de O Satânico Dr. No, e a dançarina Juliet Prowse. Lembrem-se de Don Siegel – o grande diretor dizia que Elvis foi um ótimo ator, mas teve poucos papéis para prová-lo.

PARAMOUNT, 0 H. Reprise, Colorido, 97 min.

O Meu Pé de Laranja Lima

(Brasil, 1970.) Dir. E Interpretação de Aurélio Teixeira, com Júlio César Cruz.

Outra comemoração. A primeira versão do livro cultuado de José Mauro de Vasconcelos, escrito há 50 anos. Zezé muda-se com a família e, para minorar a solidão, conversa com a árvore do título.

Telecine Cult, 18H05. Reprise, Colorido, 110 min.

Big Jato

(Brasil, 2016.) Dir. de Cláudio Assis, com Matheus Nachtergaele, Marcélia Cartaxo, Jards Macalé.

Matheus em dose dupla, como radialista no sertão e seu gêmeo, que dirige o caminhão de m... da cidade. O cinema de ‘Claudião’, com o pé no underground, é visceral.

Canal Brasil, 22 H. Reprise, Colorido, 97 min.

Streaming

FICÇÃO CIENTÍFICA

Eu Sou o Número Quatro

Baseado num livro infantojuvenil, Eu Sou o Número Quatro mostra a tumultuada vida de John, um alien que precisa sobreviver na Terra. Divertido para quem gosta de distopias.

NETFLIX, 2011, 110 min.

ROMANCE

Vestida para Casar

Jane sempre foi fascinada por casamentos, sendo madrinha 27 vezes. No entanto, ela nunca teve sorte no amor.

Telecine Play, 2008, 108 min.

TERROR

Quando as luzes se Apagam

Terror original e inventivo, mostra um fantasma que aparece apenas em lugares sem luz. Dá medo, apesar do final destoante.

HBO GO, 2016, 80 min.

Matheus Mans

DVD

Família se reúne para celebração em homenagem ao pai que morreu. Cristi Puiu coloca a câmera no corredor e olha o movimento a partir dali, construindo elaborados planos-sequência que dilatam o tempo e concentram o drama. Um grande (e raro) filme.

Crianças

AVENTURA

As Grandes Aventuras do Capitão Grant

Adaptação do livro de Júlio Verne pela Disney. Hayley Mills busca o pai, velho lobo do mar, tendo como referência só uma mensagem numa garrafa.

Telecine Cult, 20H10. Reprise, Colorido, 98 min.