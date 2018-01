Filmes

Marie Antoinette

Marie Antoinette. (Eua, 2006.) Dir. de Sofia Coppola, com Kirsten Dunst, Jason Schwarztmann, Judy Davis, Rip Torn, Asia Argento, Tom Hardy.

Milena Canonero ganhou o Oscar de figurino e a sua recriação da corte de Versalhes, sob Maria Antonieta, enche os olhos pela suntuosidade. A própria diretora veio do videoclipe e, nesse sentido, Sofia faz da sua rainha de França uma garota contemporânea que se choca com a vida da corte e os imperativos do cargo. A vibe do filme não é de época, e vem embalada numa trilha rock que, lá pelas tantas, faz sentido porque torna intemporal a tragédia da mulher destruída pela máquina do Estado ou pelos laços do casamento. Esse olhar ‘feminino’ se faz presente no novo filme de Sofia – O Estranho Que Nós Amamos, remake de um clássico de Don Siegel nos anos 1970 – que estreia nesta quinta-feira, 10. Kirsten Dunst, presente nos dois filmes, é a atriz por excelência da filha de Francis Ford Coppola.

HBO Signature, 15h53. Colorido, 123 min.

Os Cafajestes

(Brasil, 1962.) Dir. de Ruy Guerra, com Norma Bengell, Jece Valadão, Daniel Filho.

O clássico do Cinema Novo. Norma Bengell e seu nu frontal que fez história. Naquela praia, dupla de cafajestes fotografa garota nua para fazer chantagem. Passaram-se 55 anos e a cena segue forte.

Canal Brasil, 18h. Reprise, P&B, 100 min.

O Senhor dos Anéis – O Retorno do Rei

The Lord Of The Rings – The Return Of The King. (Eua, 2003.) Dir. de Peter Jackson, com Elijah Wood, Ian Mckellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen.

O fecho da trilogia, 11 Oscars. Frodo cumpre seu destino no Monte Doom e Aragorn reina sobre a Terra.

TCM, 22h. Reprise, colorido, 200 min.

Streaming

DRAMA

Christine

Conta a chocante história real da jornalista que tirou a própria vida enquanto apresentava seu programa de TV. Destaque para a atuação impactante de Rebecca Hall.

Itunes, 2017, 119 min.

DOCUMENTÁRIO

Ícaro

Um ciclista americano se vê envolvido em um escândalo após a divulgação de um grande esquema de doping no esporte mundial.

Netflix, 2017, 121 min.

BIOGRAFIA

Além das Palavras

Retrato da vida da poeta e escritora Emily Dickinson, desde sua infância até os últimos anos como reclusa. Apesar de ritmo lento, é um filme que prende o espectador até o fim.

Google Play, 2017, 125 min.

Matheus Mans

DVD

Estados Unidos Pelo Amor

Polônia, 2016. Dir. Tomasz Wasilewski.

A chegada do pop à Polônia fornece a trilha para a história que retrata o fim do comunismo. Três histórias, quatro mulheres. A dona de casa que ama o padre, a diretora de escola apaixonada pelo homem casado, a coroa que deseja a vizinha. Muito bem feito e interpretado.

Crianças

FANTASIA

A Fantástica Fábrica de Chocolate

A versão de Tim Burton para o livro famoso de Roald Dahl. A versão antiga, de Mel Stuart, tinha mais charme. Essa investe tudo no visual.

HBO Plus, 10h35. Colorido, 115 min.